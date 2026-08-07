El invierno de 2026 dejó una marca inédita en el país con un registro de temperatura que sorprendió incluso a los especialistas encargados de monitorear las condiciones del clima. En una localidad de la sierra sur, el frío alcanzó un nivel que superó ampliamente las previsiones oficiales y convirtió a este punto del territorio peruano en el más helado de toda la temporada. Mientras sus habitantes enfrentan diariamente las consecuencias de estas condiciones extremas, las autoridades mantienen el seguimiento permanente de los cambios meteorológicos y emiten nuevas recomendaciones para proteger a la población. Descubre dónde se registró la temperatura más baja del invierno peruano y por qué este lugar soporta condiciones tan extremas.

¿DÓNDE SE REGISTRÓ LA TEMPERATURA MÁS BAJA DEL INVIERNO EN PERÚ?

El récord de frío de la temporada se registró en Patahuasi, un poblado ubicado en la región Arequipa. De acuerdo con los equipos de monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en este sector los termómetros descendieron hasta los 21 grados bajo cero, convirtiéndose en la temperatura mínima más baja reportada durante el invierno de 2026. Este valor incluso superó las proyecciones que los especialistas habían elaborado para los primeros días de agosto, cuando se esperaba que las mínimas llegaran únicamente a los 17 grados bajo cero en las zonas más elevadas.

¿CÓMO ES PATAHUASI, UNA DE LAS ZONAS MÁS FRÍAS DEL PAÍS?

Patahuasi forma parte de la comunidad de Tambo Cañahuas y se encuentra a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar, una altitud que favorece la presencia de temperaturas extremadamente bajas durante la temporada invernal.

La economía local depende principalmente de la crianza de alpacas, mientras que sus pobladores conviven con condiciones climáticas severas. Según relatan los habitantes, el agua puede congelarse antes de tocar el suelo y el intenso frío provoca que la piel se reseque, se enrojezca e incluso llegue a agrietarse en los días más extremos, según informa La República.

Patahuasi. (Foto: Andina)

¿QUÉ PRONÓSTICO EMITIÓ EL SENAMHI PARA AREQUIPA PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS?

Aunque las madrugadas continúan siendo muy frías en varios sectores altos de Arequipa, el Senamhi también informó que hasta este 7 de agosto se espera un incremento de la temperatura durante el día tanto en la costa como en la sierra de la región. En las zonas costeras los valores podrían ubicarse entre 23 °C y 34 °C, mientras que en la sierra se prevén máximas de entre 14 °C y 27 °C.

Este escenario también elevará los niveles de radiación ultravioleta, por lo que la entidad recomienda utilizar protector solar, vestir prendas de manga larga, usar sombrero y mantenerse bien hidratado para reducir los riesgos asociados a la exposición solar.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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