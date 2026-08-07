Perú bajo cero: el lugar donde el frío llegó a niveles extremos durante este invierno | Foto: Andina
Perú bajo cero: el lugar donde el frío llegó a niveles extremos durante este invierno | Foto: Andina
Por Redacción EC

El invierno de 2026 dejó una marca inédita en el país con un registro de temperatura que sorprendió incluso a los especialistas encargados de monitorear las condiciones del clima. En una localidad de la sierra sur, el frío alcanzó un nivel que superó ampliamente las previsiones oficiales y convirtió a este punto del territorio peruano en el más helado de toda la temporada. Mientras sus habitantes enfrentan diariamente las consecuencias de estas condiciones extremas, las autoridades mantienen el seguimiento permanente de los cambios meteorológicos y emiten nuevas recomendaciones para proteger a la población. Descubre dónde se registró la temperatura más baja del invierno peruano y por qué este lugar soporta condiciones tan extremas.

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