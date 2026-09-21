Con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 cada vez más cerca, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó en su página web una plataforma para que los ciudadanos puedan verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa. La consulta permite conocer si la persona deberá cumplir esta función como titular o suplente durante la jornada electoral. Así, los electores pueden anticiparse a sus responsabilidades y revisar con tiempo la información correspondiente. La medida busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los datos del proceso electoral. La expectativa crece mientras se acerca la fecha de los comicios.

La designación de los miembros de mesa se realizó mediante sorteos públicos efectuados en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) distribuidas para organizar las elecciones subnacionales. Estos procedimientos permitieron determinar quiénes asumirán la responsabilidad de instalar las mesas y participar en el desarrollo de la jornada electoral. Los ciudadanos seleccionados deberán conocer previamente las funciones que les corresponden. De esta manera, la organización electoral avanza mientras cada participante conoce el papel que tendrá el día de las votaciones. La consulta previa se convierte así en un paso clave para llegar preparados a las urnas.

Conoce como saber si eres miembro de mesa, solo debes ingresar a la plataforma y poner tu DNI

A medida que se acerca la jornada electoral, los ciudadanos ya pueden comprobar si tendrán una responsabilidad adicional durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Para realizar la consulta, deben ingresar a la plataforma habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio, y registrar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI). En pocos pasos, el sistema permitirá conocer si la persona fue seleccionada para integrar una mesa de sufragio. La consulta resulta importante para quienes necesitan organizarse con anticipación. Así, cada elector podrá saber si deberá cumplir esta función durante los comicios.

Una vez ingresado el DNI, la plataforma mostrará la información correspondiente a la mesa asignada y permitirá identificar a quienes fueron designados para integrarla. El sistema detallará los nombres de los tres miembros titulares: presidente, secretario y tercer miembro. También aparecerán los seis ciudadanos seleccionados como suplentes para la misma mesa. Con esta información, los electores podrán conocer de manera anticipada quiénes asumirán las funciones durante la jornada. La herramienta busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los datos oficiales del proceso electoral.

La lista de la relación de miembros de mesa estuvo disponible para los ciudadanos y personeros

Mientras avanza la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE puso a disposición la relación de miembros de mesa correspondiente a las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Las listas fueron publicadas en el portal institucional y también colocadas físicamente en las sedes de las ODPE y en lugares de gran concurrencia. Durante ese periodo, ciudadanos y personeros de las organizaciones políticas pudieron revisar los nombres incluidos. Asimismo, tuvieron la posibilidad de presentar tachas contra quienes habían sido considerados para cumplir esta función.

Concluida la etapa de tachas, las listas dejaron atrás su carácter provisional y quedaron definidas las personas que deberán asumir el cargo durante la jornada electoral. Los miembros de mesa tendrán la responsabilidad de participar en la instalación, el sufragio y el escrutinio de los votos. Esta tarea se desarrollará en las 89.935 mesas de sufragio que serán habilitadas el próximo 4 de octubre. Así, mientras se acerca la fecha de los comicios, cada ciudadano designado deberá conocer las funciones que tendrá que cumplir. La organización electoral entra de esta manera en una nueva etapa rumbo a la jornada decisiva.

Si un ciudadano desconoce a qué ODPE pertenece su distrito puede consultarlo en el siguiente enlace

Con la jornada electoral cada vez más cerca, conocer la oficina encargada de organizar los comicios en cada zona también se vuelve parte de la preparación ciudadana. Si un elector desconoce a qué Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) pertenece su distrito, puede realizar la consulta a través de la plataforma habilitada para este fin, AQUI. El sistema reúne información de los distritos de todo el país y permite identificar la ODPE correspondiente. De esta manera, los ciudadanos pueden ubicar con mayor facilidad la oficina responsable de su jurisdicción. La herramienta busca despejar dudas antes de la jornada electoral.

La consulta resulta especialmente útil para quienes necesitan conocer dónde se gestionan los procedimientos relacionados con su distrito durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Al ingresar a la plataforma, el ciudadano podrá revisar la relación de distritos y las respectivas ODPE asignadas. Esta información permite identificar la oficina que corresponde a cada jurisdicción electoral. Así, la organización de los comicios también se acerca a los electores mediante herramientas digitales. Todo queda listo para que la ciudadanía llegue informada al próximo 4 de octubre.

Si eres miembro de mesa este domingo 27 de setiembre tendrán capacitación en los lugares destinados por la ONPE

Con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 cada vez más cerca, la ONPE se prepara para desarrollar la segunda jornada nacional de capacitación para miembros de mesa. La actividad está programada para este domingo 27 de septiembre, luego de la primera sesión realizada el pasado 20 de septiembre. Los ciudadanos sorteados, tanto titulares como suplentes, podrán acudir a los locales habilitados para recibir las indicaciones necesarias. En Lima, Callao y las provincias se han dispuesto espacios específicos para esta preparación. Los participantes podrán consultar previamente cuál es el lugar que les corresponde.

Durante la jornada, los miembros de mesa recibirán orientación sobre las principales tareas que deberán cumplir el día de las elecciones. La capacitación comprende las etapas de instalación de la mesa, recepción de los votos y posterior escrutinio, procedimientos que estarán bajo su responsabilidad. Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la ONPE también dispone de una alternativa virtual a través de ONPEduca. Así, los ciudadanos designados cuentan con diferentes opciones para familiarizarse con sus funciones. La preparación busca que lleguen al 4 de octubre con mayor claridad sobre las responsabilidades que asumirán.