En distintas partes del mundo, las Fuerzas Armadas tienen la misión de defender a la ciudadanía y proteger la soberanía nacional, por lo que reciben una rigurosa preparación para cumplir con esta labor. Inclusive, cada cierto tiempo, muchos países invierten considerablemente en equipos con alta tecnología, con el objetivo de modernizar sus tropas. En ese contexto, un nuevo desarrollo militar de China ha llamado la atención de más de uno por su capacidad para adaptarse a distintos escenarios: un tanque tipo “transformer” que puede cambiar su configuración en apenas nueve segundos. Si bien sus características más sorprendentes aún no se han mostrado al público, su capacidad para desplazarse por tierra, mar y aire podría revolucionar el poderío militar chino. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ES EL TANQUE TIPO “TRANSFORMER” QUE PROMETE REVOLUCIONAR EL PODERÍO MILITAR EN CHINA?

Se trata de nueva generación de vehículos militares en China capaces de cambiar de configuración en menos de nueve segundos para operar en tierra, agua, aire y entornos de guerra electromagnética. Según un estudio publicado en la revista científica Acta Armamentarii, el tanque “transformer” busca reducir los tiempos de reacción en combate y podría estar listo entre 2030 y 2050. Sin embargo, sus capacidades aún no se han demostrado públicamente y no existen datos oficiales sobre su velocidad ni su autonomía bajo el agua.

#Ejércitos #Desfile #IIWorldWar ♬ sonido original - El País @elpais Imágenes del desfile del Ejército de China con motivo del 80º aniversario de la rendición de Japón en la segunda guerra Sino-Japonesa y el final de la II Guerra Mundial. Xi Jinping ha presidido la celebración flanqueado por su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, desde la misma galería con vistas a la plaza desde la que Mao Zedong proclamó en 1949 la República Popular. “Hoy, la humanidad vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, el beneficio compartido o el juego de suma cero”, ha declarado Xi durante su discurso. #China

Asimismo, en cuanto a las pruebas del sistema chino consiguieron conectar sus módulos en un promedio de 8,7 segundos, con una tasa de éxito del 98,3 % en más de mil ensayos realizados en distintas condiciones. Según el estudio, el tanque podría alcanzar los 70 km/h en carretera y ofrecer una autonomía mínima de 600 kilómetros. El proyecto también plantea reducir los costes de mantenimiento y permitir que el vehículo permanezca bajo el agua durante dos horas, antes de recuperar su configuración terrestre al llegar a la costa, conforme comparte El Confidencial.

¿CUÁL ES EL PAÍS MÁS PODEROSO A NIVEL MILITAR EN AMÉRICA LATINA?

Según un estudio realizado por The World Factbook de la CIA, el país que posee 376 000 militares activos y más de un millón de reservistas es Brasil, lo que lo convierte en el más grande en Latinoamérica. En cuanto a su inversión destinado para la defensa nacional, superó los 22 900 millones de dólares en 2023, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esto le ha permitido modernizar su flota con tecnología de última generación, como con más de 2 200 vehículos blindados; además de cazas Gripen E/F y helicópteros tácticos KC-390.

Eso no es todo, gracias a su capacidad para desarrollar armamento propio, empresas como Embraer, Avibras y Ares han fabricado aviones de combate, drones, misiles y otros sistemas, lo que fortalece su poderío militar no solo en la región, sino también a nivel global. Así, el país reúne tres elementos que lo diferencian en América Latina: la magnitud de su fuerza militar, una inversión constante y el desarrollo de tecnología propia. Esta combinación le permite ampliar su proyección más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa sustentada en la autosuficiencia y la innovación, según comparte El Cronista.