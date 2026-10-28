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Resumen

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Mbappé en el medio de la polémmica (Foto: Getty Images)
Mbappé en el medio de la polémmica (Foto: Getty Images)
Por David Ruiz

Hay crisis que se cocinan durante semanas y otras que estallan en una noche. La de Kylian Mbappé en China pertenece al segundo grupo, y por eso merece la atención de cualquiera que trabaje en marketing deportivo.

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