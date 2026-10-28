Hay crisis que se cocinan durante semanas y otras que estallan en una noche. La de Kylian Mbappé en China pertenece al segundo grupo, y por eso merece la atención de cualquiera que trabaje en marketing deportivo.

El lunes 26 de octubre, el francés terminó segundo en el Balón de Oro. Horas después empezó a circular en China un fragmento de una entrevista grabada meses atrás para el programa The Bridge, en la que contaba, entre risas, que su meme favorito era uno con su cara sobre “un tipo que creo que es un dictador chino”. No nombró a nadie, pero la imagen era la de Mao Zedong. Y en China, bromear con el fundador de la República Popular no es una travesura: es cruzar una línea roja.

Lo que vino después debería estudiarse en cualquier curso de gestión de patrocinios. Esa misma noche, Dongqiudi, el principal portal de fútbol del país, borró su nombre del ranking del Balón de Oro y lo reemplazó por “no existe tal persona”. En la madrugada, la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga. El martes, Dongpeng, Mengniu y Milkground rompieron sus contratos con el jugador . , El tema superó los 400 millones de visualizaciones en Weibo y la cancillería china se pronunció. Todo en menos de 24 horas.

Me llama la atención un detalle: las marcas no esperaron al gobierno chino. Rompieron primero. En ese mercado, quedarse callado cuesta más que resolver el contrato del segundo mejor futbolista del mundo, y ningún área de marketing quiere ser la última en reaccionar.

Para Mbappé, perder tres patrocinadores chinos podría ser, en términos económicos, un golpe menor frente a sus ingresos globales. Su marca personal fuera de Asia sigue intacta. Pero pierde algo más difícil de reconstruir: la condición de activo “seguro” para cualquier marca con intereses en China, un mercado que su equipo venía trabajando con esmero, con cuenta propia en Xiaohongshu y anuncios grabados en mandarín. A partir de ahora, cada contrato que firme tendrá una cláusula pensada para él.

La factura más pesada, sin embargo, la pagan quienes no dijeron nada. LaLiga genera ingresos muy importantes por la venta internacional de sus derechos de retransmisión, y China es uno de sus mercados estratégicos: en agosto renovó hasta el 2030 su contrato exclusivo con Migu, la plataforma digital de China Mobile. Por ahora el veto se limita a CCTV. Si se prolonga o alcanza al streaming, el problema dejará de ser de imagen y pasará a ser de caja para todos los clubes. Un comentario individual pone así en riesgo un activo colectivo.

Lo mismo vale para On. La marca suiza, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, fichó a Mbappé en septiembre por 10 años como punta de lanza de su entrada al fútbol. El martes su acción llegó a caer 6% durante la sesión. El dato de fondo es más preocupante que el bursátil: Asia-Pacífico ya representa alrededor del 20% de sus ventas y crece por encima de 40% anual, con China como motor. Su nuevo embajador global podría quedar inutilizable justo donde más rápido crece.

Hay que reconocer que la gestión de la crisis fue rápida. Mbappé se disculpó el mismo martes con un comunicado en chino, francés e inglés, sin condiciones ni matices. LaLiga se adelantó incluso al jugador: lamentó la ofensa, separó la opinión de la institución y anunció un protocolo de sensibilidad cultural para clubes y futbolistas. Es exactamente lo que recomiendan los manuales: velocidad, disculpa en el idioma del público afectado y medidas concretas. Aun así, la disculpa llegó después del daño, y en China eso no siempre alcanza.

¿Qué deberíamos aprender quienes gestionamos atletas, propiedades y marcas? Primero, que el archivo no caduca. Este video tenía meses y reapareció en el peor momento posible. El media training de un deportista global no puede limitarse a cómo responder a la prensa local: tiene que incluir la sensibilidad política y cultural de cada mercado donde tiene intereses. Segundo, que los contratos deben anticipar este escenario. Las cláusulas de moralidad ya incluyen, en la práctica, el “sentimiento nacional”, y conviene negociar qué ocurre cuando la ruptura la decide el patrocinador. Tercero, que diversificar es protegerse: un atleta o una liga que depende de un solo mercado depende también de sus líneas rojas.

Y cuando la crisis estalla, la regla es una sola: la ventana de respuesta se mide en horas, no en días. Eso exige tener el protocolo listo antes de necesitarlo, con voceros, traducciones y aprobaciones definidas, y coordinación entre jugador, club, liga y marcas para hablar con una sola voz. Improvisar en ese momento sale carísimo.

Mbappé seguirá siendo una de las figuras más valiosas del fútbol, y con el tiempo probablemente recupere parte de su imagen en China. Pero este episodio confirma algo que en la industria ya intuíamos: el valor de una estrella también depende de que no se convierta en un riesgo para quienes invirtieron en ella. Y eso, como acabamos de ver, puede perderse en una sola noche.