“Son números muy importantes en la industria que están siendo impulsados por el crecimiento que están teniendo las empresas, la recuperación post-pandemia y también debido a la poca oferta que ha existido en el mercado”, sostiene Moncada.

Moncada estima que Centenario cerrará el año con unos 10.000 m2 de oficinas alquilados mediante aproximadamente 35 operaciones.

La renta promedio de sus nuevas colocaciones se sitúa alrededor de 20% por encima de la registrada el año pasado, precisa el ejecutivo, aunque las tarifas varían según el edificio y su clasificación como prime o subprime.

“Actualmente, las rentas ya están teniendo una tendencia importante a nivel de todo el mercado de oficinas y la oferta que está saliendo es muy baja. Para que tengas una idea, este año solo salió un edificio de 10.000 m2. El próximo año, 2027, se tienen estimados 46.000 m2 de nuevos edificios. Pero antes de la pandemia tú estabas arriba de los 100.000 m2 de nuevos edificios”, explica.

Moncada prevé que la presión al alza sobre los alquileres continúe durante el 2027.

Oficinas listas para ocupar

Las oficinas implementadas contribuyen a elevar la ocupación del portafolio de Centenario, señala Moncada. Explica que estos espacios se entregan acondicionados con instalaciones, iluminación y acabados para que las empresas incorporen su propio mobiliario.

El ejecutivo indica que la compañía prevé cerrar el año con 13.000 m2 bajo esta modalidad, frente a los 6.000 m2 del 2025. Para incorporar los 7.000 m2 adicionales, espera ejecutar íntegramente el presupuesto de S/11 millones previsto para el 2026.

Casi todo ese stock cuenta con acuerdos comerciales, algunos todavía en proceso de firma, precisa Moncada. Añade que los espacios se distribuyen entre distintos edificios de los segmentos prime y subprime.

“Lo que sí ha pasado es que la colocación se ha dado mucho antes. Por ejemplo, yo tengo oficinas que se están entregando en un par de meses y ya están con contrato firmado”, sostiene.

El ejecutivo explica que una empresa puede comenzar a utilizar una oficina implementada en aproximadamente 15 días a tres semanas, incluidos los trámites correspondientes. En un espacio en casco, el proceso de acondicionamiento y permisos puede demandar entre tres y cuatro meses.

La renta de este producto es entre 30% y 35% superior a la de una oficina sin implementar. Su distribución combina aproximadamente un 70% de áreas abiertas con un 30% de oficinas cerradas.

Para el 2027, Centenario no contempla incorporar más superficie bajo esta modalidad debido a la alta ocupación que proyecta alcanzar. Moncada no descarta revisar esa decisión, pero precisa que, por ahora, esa inversión no forma parte de sus planes.

Clientes que buscan más espacio

Moncada señala que la demanda proviene principalmente de clientes que buscan ampliar sus oficinas dentro de los mismos edificios. Entre ellos menciona a empresas de los sectores automotriz, tecnología, minería, construcción y servicios profesionales. Añade que el área promedio alquilada en las transacciones de este año bordea los 280 m2.

Asimismo, Moncada señala que actualmente firman arrendamientos de cinco años y, en algunos casos, de hasta diez, frente a los dos o tres años que podían acordarse durante la pandemia. Explica que los clientes buscan permanecer más tiempo para recuperar su inversión en acondicionamiento y asegurar el espacio ante la menor disponibilidad.

El ejecutivo también observa una mayor presencia de trabajadores en las oficinas. Señala que algunas compañías se acercan a esquemas de cuatro días presenciales y uno de trabajo remoto, frente a una distribución anterior de tres días en oficina y dos a distancia. En su portafolio, ese cambio se refleja en solicitudes de más área y estacionamientos.

“Ahora las exigencias del mercado han evolucionado hacia atender no solo al que te arrienda, la empresa, sino también darle una plataforma de soporte a los colaboradores que trabajan en esa compañía. Nuestros centros empresariales funcionan como un ecosistema que se ha ido modelando como oferta que complementa esa necesidad que podrían tener los usuarios, desde restaurantes, gastronomía, desde opciones de wellness o también espacios como gimnasios”, señala.

La sostenibilidad también forma parte de los requerimientos de los clientes, añade Moncada. Según el ejecutivo, el 60% de sus edificios cuenta con certificación LEED oro o plata. Además, el portafolio dispone de 4.600 m2 entre jardines verticales y techos jardín, y de más de 300 espacios destinados a movilidad sostenible.

Una torre en evaluación

La compañía concentra la evaluación de su siguiente expansión en un nuevo edificio de oficinas en el submercado de San Isidro Golf. Son aproximadamente 30.000 m2 distribuidos en alrededor de 16 pisos, con plantas cercanas a los 2.000 m2 que puedan dividirse según los requerimientos de los clientes.

El edificio que proyecta Centenario sería el más grande de su portafolio y sumaría cerca del 33% a su oferta actual, señala Moncada.

“Esto es un adelanto de lo que estamos actualmente modelando. Pero más o menos lo que estamos estimando es iniciar la comercialización hacia el primer semestre del 27 y proyectamos ya hacer la entrega del edificio hacia finales del 2029”, señala.

La evaluación comprende los costos, retornos y características del inmueble. Entre los atributos que considera figuran cuatro frentes de iluminación natural, espacios comunes y estacionamientos con infraestructura para cargar vehículos eléctricos.

Centenario estima destinar entre S/6 millones y S/7 millones durante el 2027 al mantenimiento y renovación de equipamiento de sus edificios actuales. Moncada precisa que el presupuesto todavía está por cerrar y que comprende trabajos en equipos como ascensores y sistemas de climatización, en lugar de remodelaciones integrales.