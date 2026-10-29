icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ Morfi_Jimenez
Por Melissa Rodríguez Enciso

Grupo Centenario proyecta cerrar el 2026 con una ocupación de 98% en sus oficinas prime, frente al 93% registrado al finalizar el 2025. En el conjunto de su portafolio, que comprende 94.000 m2, la compañía espera alcanzar el 96%, desde el 86% del año anterior, señala Gary Moncada, vicepresidente de Renta Inmobiliaria del grupo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?