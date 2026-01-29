Durante años, mudarse a una nueva oficina implicaba tiempo, obras, proveedores y una larga lista de decisiones operativas que poco tenían que ver con el negocio en sí. Hoy, ese escenario empieza a cambiar. En un mercado cada vez más exigente, las empresas buscan espacios que no solo respondan a sus necesidades, sino que les permitan enfocarse en crecer desde el primer día.

En ese contexto, el formato de oficinas implementadas ha ido ganando protagonismo. Se trata de una respuesta concreta a la necesidad de reducir tiempos, optimizar recursos y simplificar decisiones operativas que, muchas veces, distraen a las empresas de su verdadero foco. Es precisamente ahí donde el rol que cumple Centenario Oficinas se vuelve fundamental, al proponer espacios listos para operar que permiten a las organizaciones delegar la complejidad y concentrarse en crecer.

Este modelo responde a una demanda cada vez más clara del mercado corporativo, donde la flexibilidad, la rapidez y la eficiencia dejaron de ser un valor agregado para convertirse en un requisito. “Las empresas hoy requieren oficinas que ofrezcan alta flexibilidad. La necesitan en los espacios mismos, con diseños fácilmente adaptables o con espacios híbridos y espacios comunes, y la necesitan en los contratos. También buscan rapidez en la mudanza y agilidad operativa”, explica Esteban Ochoa, gerente comercial de Centenario Oficinas.

OFICINAS LISTAS PARA OPERAR

El valor de las oficinas implementadas va más allá de la infraestructura. Al tratarse de espacios completamente equipados, la inversión y la gestión de la obra recaen en el desarrollador, lo que libera a las compañías de procesos largos y costosos. En la práctica, esto se traduce en una puesta en marcha más rápida y en equipos que pueden concentrarse en su operación desde el día uno.

“Las oficinas implementadas de Centenario responden a esa necesidad de inmediatez, ya que permiten ocupar un espacio listo para operar en plazos muy cortos. Además, la inversión en la implementación la realiza Centenario, lo que permite a las compañías destinar su capital y esfuerzo a su core de negocio, en lugar de inmovilizar recursos en obras”, señala Ochoa.

Los resultados respaldan esta apuesta. Tras un piloto que se inició en 2024 y que continuó durante el 2025, periodo en el que se implementaron más de 4.200 m² de oficinas implementadas —más de 3.000 m² solo en 2025—, con distintas etapas colocadas al 100% en el Centro Empresarial Real, en San Isidro, Centenario Oficinas proyecta incorporar aproximadamente 7.000 m² adicionales en varias etapas a lo largo del 2026, tanto en este complejo como en el Centro de Negocios Cronos, en Surco. Asimismo, durante el 2025, la compañía colocó más de 13.300 m² de oficinas en total, reforzando la consolidación de este formato en el mercado corporativo.

ESPACIOS QUE ACOMPAÑAN EL TRABAJO

En el Centro Empresarial Real, las oficinas implementadas están diseñadas para adaptarse a distintos modelos de trabajo. El concepto de open space convive con espacios cerrados como oficinas privadas y salas de reuniones, lo que permite equilibrar colaboración y concentración según las necesidades de cada empresa.

“Los espacios implementados del Centro Empresarial Real están diseñados para que las empresas cuenten con todos los sistemas necesarios para operar desde el primer día. El diseño prioriza el concepto de open space, manteniendo la flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de organizaciones”, detalla Ochoa.

En el caso del Centro de Negocios Cronos, en Surco, la propuesta se refuerza con una ubicación estratégica, buena conectividad y áreas comunes de primer nivel. Comedores, terrazas y salas de usos múltiples permiten optimizar el metraje dentro de las oficinas y aportan a una mejor experiencia diaria para los equipos ejecutivos.

La incorporación de estos nuevos espacios hacia el 2026 consolida la visión de Centenario Oficinas frente a las nuevas dinámicas del trabajo corporativo. Conoce más sobre estos proyectos y las oficinas implementadas a través de su web www.centenariooficinas.pe. o agenda una cita en el siguiente enlace.

Reportaje publicitario