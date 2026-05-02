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Resumen

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El combate naval del 2 de mayo de 1866 no fue solo una victoria militar, fue un grito final de libertad para toda América. Aquel día, en el puerto del Callao, el Perú enfrentó con valentía y coraje a la poderosa escuadra española. Con apenas cincuenta cañones, muchos ya obsoletos, nuestros soldados resistieron el fuego de 300 piezas enemigas. La celebración por el centenario de ese hecho histórico fue indescriptible.

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