No fue el armamento el que inclinó la balanza en el famoso “ Combate del Dos de Mayo ”, lo hizo el valor del pueblo peruano, la sangre derramada por nuestros héroes y el espíritu indomable de una nación que se negaba a ser sometida.

La victoria en el Callao marcó el fin del último intento de España por recuperar su dominio colonial en América. Fue el Perú quien, con su sacrificio, cerró definitivamente el ciclo de la independencia continental.

La plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima, fue otro lugar de homenaje aquel 2 de mayo de 1966, con un gran defiles escolar. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

EL PERÚ SE VISTIÓ DE GALA PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DEL COMBATE DEL 2 DE MAYO

El 2 de mayo de 1966, todo el país rindió homenaje a una de las gestas más heroicas de nuestra historia: el Combate del Callao de 1866. Desde tempranas horas, cientos de escolares de los principales colegios de Lima se congregaron en la plaza Dos de Mayo, símbolo de patriotismo y libertad.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Lima, y lo que más destacó fue el desfile escolar, debido a la gallardía y disciplina de los estudiantes, arrancando calurosos aplausos del público que llenó la plaza.

El pueblo chalaco, niños, jóvenes, adultos, familias enteras se volcaron a los lugares emblemáticos del Callao. (Fotos: Archivo Histórico de El Comercio)

En la provincia constitucional del Callao , la conmemoración alcanzó su punto más alto con la presencia del presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaunde Terry , así como de las autoridades de los tres poderes del Estado , delegaciones extranjeras y miles de ciudadanos que se unieron al homenaje, reafirmando el compromiso del Perú con su historia y soberanía .

FRENTE AL MAR: HOMENAJE AL HÉROE JOSÉ GÁLVEZ EN EL CENTENARIO DEL 2 DE MAYO

Las fotografías de 1966 nos devuelven la solemnidad de aquella jornada histórica. La ceremonia central del centenario del Combate del 2 de Mayo se llevó a cabo frente al mar chalaco, escenario donde se libró la gloriosa defensa del Callao en 1866.

En algunas imágenes se distingue la imponente silueta de la Fortaleza del Real Felipe, símbolo de resistencia, donde las baterías peruanas enfrentaron al poderío español en defensa de la libertad de América.

La fortaleza del Real Felipe fue otro centro principal de las celebraciones por los 100 años del combate del Dos de Mayo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Durante el acto conmemorativo, el senador por el Callao , Carlos Carrillo Smith , en nombre de la Comisión Nacional del Centenario , ofreció una sentida semblanza del mártir José Gálvez , cuyo sacrificio selló con fuego y honor nuestra soberanía .

El parlamentario Carrillo sentenció aquella vez: “José Gálvez, el héroe sirvió a la patria con virtud y entereza en todos los cambios, primero en la docencia y luego en la vida militar hasta inmolarse defendiendo sus ideales por el bien del país. El coronel José Gálvez encarna para los chalacos la figura de un héroe unida profundamente al Callao, pueblo que con entereza defendió los intereses nacionales, pero lamentablemente sufrió la muerte del héroe en el Torréon de La Merced”.

Las celebraciones por el centenario del combate del Dos de Mayo generó un espíritu patriótico en los peruanos de los años 60. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

EL CALLAO CELEBRÓ CON FERVOR POPULAR EL CENTENARIO DEL COMBATE CHALACO

Tras los discursos oficiales, comenzó el desfile militar y el de carros alegóricos ante una multitud entusiasta que, sin importar las restricciones, intentaba acercarse para no perder detalle del homenaje. Personas de todas las edades colmaron las calles del Callao, unidas por el mismo sentimiento de orgullo nacional.

Con el caer de la tarde, familias enteras recorrieron los alrededores del Real Felipe , símbolo de nuestra resistencia. Muchos esperaban con paciencia para abordar los barcos de la Marina de Guerra del Perú , anclados frente a la costa chalaca como parte de los actos conmemorativos .

En medio del bullicio, hubo una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva: las anticucheras de la avenida Sáenz Peña sirviendo sin descanso sus suculentos platos humeantes, mientras una interminable fila de comensales, emocionados y hambrientos, celebraba a su manera aquella fecha gloriosa que en 1966 volvió a unir al Perú bajo el mismo espíritu patriótico.

Como buenos peruanos, la gente que disfrutó del centenario en 1966, también lo hizo degustando los deliciosos anticuchos en la avenida Sáenz Peña. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Al terminar los discursos de rigor, comenzó el desfile militar y de carros alegóricos ante la presencia de personas de todas las edades que intentaban romper el cerco policial.

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Avanzada la tarde, gran cantidad de familias recorrieron los alrededores del castillo Real Felipe. Además hicieron largas colas para subir a la flota de barcos que la Marina tenía anclados cerca a la costa chalaca. Mientras tanto, en una larga fila que sorprendió a todo el mundo, las anticucheras de Sáenz Peña calmaban el hambre de sus comensales.