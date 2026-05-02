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Dos de Mayo: por los 160 años del combate, rememoramos la celebración del centenario de la efeméride en 1966 | FOTOS
El 2 de mayo de 1966, desde temprano, la plaza Dos de Mayo se llenó de peruanos que conmemoraban los 100 años del histórico combate del Callao. Por la tarde, los chalacos salieron con orgullo a las calles para presenciar un emotivo desfile militar y carros alegóricos que recordaron la valentía de quienes defendieron la patria de la hostilidad peninsular.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El combate naval del 2 de mayo de 1866 no fue solo una victoria militar, fue un grito final de libertad para toda América. Aquel día, en el puerto del Callao, el Perú enfrentó con valentía y coraje a la poderosa escuadra española. Con apenas cincuenta cañones, muchos ya obsoletos, nuestros soldados resistieron el fuego de 300 piezas enemigas. La celebración por el centenario de ese hecho histórico fue indescriptible.
No fue el armamento el que inclinó la balanza en el famoso “Combate del Dos de Mayo”, lo hizo el valor del pueblo peruano, la sangre derramada por nuestros héroes y el espíritu indomable de una nación que se negaba a ser sometida.
La victoria en el Callao marcó el fin del último intento de España por recuperar su dominio colonial en América. Fue el Perú quien, con su sacrificio, cerró definitivamente el ciclo de la independencia continental.
EL PERÚ SE VISTIÓ DE GALA PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DEL COMBATE DEL 2 DE MAYO
El 2 de mayo de 1966, todo el país rindió homenaje a una de las gestas más heroicas de nuestra historia: el Combate del Callao de 1866. Desde tempranas horas, cientos de escolares de los principales colegios de Lima se congregaron en la plaza Dos de Mayo, símbolo de patriotismo y libertad.
El evento fue organizado por la Municipalidad de Lima, y lo que más destacó fue el desfile escolar, debido a la gallardía y disciplina de los estudiantes, arrancando calurosos aplausos del público que llenó la plaza.
En la provincia constitucional del Callao, la conmemoración alcanzó su punto más alto con la presencia del presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaunde Terry, así como de las autoridades de los tres poderes del Estado, delegaciones extranjeras y miles de ciudadanos que se unieron al homenaje, reafirmando el compromiso del Perú con su historia y soberanía.
FRENTE AL MAR: HOMENAJE AL HÉROE JOSÉ GÁLVEZ EN EL CENTENARIO DEL 2 DE MAYO
Las fotografías de 1966 nos devuelven la solemnidad de aquella jornada histórica. La ceremonia central del centenario del Combate del 2 de Mayo se llevó a cabo frente al mar chalaco, escenario donde se libró la gloriosa defensa del Callao en 1866.
En algunas imágenes se distingue la imponente silueta de la Fortaleza del Real Felipe, símbolo de resistencia, donde las baterías peruanas enfrentaron al poderío español en defensa de la libertad de América.
Durante el acto conmemorativo, el senador por el Callao, Carlos Carrillo Smith, en nombre de la Comisión Nacional del Centenario, ofreció una sentida semblanza del mártir José Gálvez, cuyo sacrificio selló con fuego y honor nuestra soberanía.
El parlamentario Carrillo sentenció aquella vez: “José Gálvez, el héroe sirvió a la patria con virtud y entereza en todos los cambios, primero en la docencia y luego en la vida militar hasta inmolarse defendiendo sus ideales por el bien del país. El coronel José Gálvez encarna para los chalacos la figura de un héroe unida profundamente al Callao, pueblo que con entereza defendió los intereses nacionales, pero lamentablemente sufrió la muerte del héroe en el Torréon de La Merced”.
EL CALLAO CELEBRÓ CON FERVOR POPULAR EL CENTENARIO DEL COMBATE CHALACO
Tras los discursos oficiales, comenzó el desfile militar y el de carros alegóricos ante una multitud entusiasta que, sin importar las restricciones, intentaba acercarse para no perder detalle del homenaje. Personas de todas las edades colmaron las calles del Callao, unidas por el mismo sentimiento de orgullo nacional.
Con el caer de la tarde, familias enteras recorrieron los alrededores del Real Felipe, símbolo de nuestra resistencia. Muchos esperaban con paciencia para abordar los barcos de la Marinade Guerra del Perú, anclados frente a la costa chalaca como parte de los actos conmemorativos.
En medio del bullicio, hubo una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva: las anticucheras de la avenida Sáenz Peña sirviendo sin descanso sus suculentos platos humeantes, mientras una interminable fila de comensales, emocionados y hambrientos, celebraba a su manera aquella fecha gloriosa que en 1966 volvió a unir al Perú bajo el mismo espíritu patriótico.
Al terminar los discursos de rigor, comenzó el desfile militar y de carros alegóricos ante la presencia de personas de todas las edades que intentaban romper el cerco policial.
Avanzada la tarde, gran cantidad de familias recorrieron los alrededores del castillo Real Felipe. Además hicieron largas colas para subir a la flota de barcos que la Marina tenía anclados cerca a la costa chalaca. Mientras tanto, en una larga fila que sorprendió a todo el mundo, las anticucheras de Sáenz Peña calmaban el hambre de sus comensales.
En este episodio de Cuenta la Historia, se narran detalles de la construcción de uno de los íconos arquitectónicos de Lima, el edificio del Diario El Comercio.
Para ello, Gonzalo y el abuelo se remontan a 1919, año en que una turba instigada por el entonces presidente Augusto B. Leguía atacó e incendió parte del local donde funcionaba la redacción de El Comercio.
En respuesta, don José Antonio Miró Quesada ordenó construir un nuevo edificio en la misma locación, que sea tan imponente como una fortaleza.
Este año, la casa de El Comercio cumple 100 años de inaugurada y lo celebramos rememorando algunos momentos y personajes históricos que pasaron por ahí.