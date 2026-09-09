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Resumen

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Los fondos previstos para la prevención, la preparación y la respuesta ante los efectos del fenómeno de El Niño y otros eventos naturales durante el próximo año concentrarán más recursos en el gobierno central; pero al mismo tiempo no alcanzarían el monto aprobado a inicios del 2026. Según el proyecto de ley de presupuesto público para el 2027 elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto asignado inicialmente para el programa presupuestal 0068, denominado: “Reducción de la vulnerabilidad y atención de desastres” sería de S/2.007 millones, cifra menor en un 8,2% al presupuesto inicial de este año (S/2.187 millones).

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