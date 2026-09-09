Si bien el gobierno nacional administraría el 72,4% de los recursos totales, la cifra inicial estaría un 4,2% por debajo de lo asignado en enero del 2026, mientras que la participación de los gobiernos locales aumentaría en 17%, pasando de S/261,8 millones a S/307,3 millones. En contraste, la asignación a los gobiernos regionales disminuiría en 39%, pasando de S/407,8 millones a S/247,7 millones en el mismo lapso [ver gráficos].

El Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) serán las instituciones con mayor protagonismo dentro del poder Ejecutivo para afrontar los eventos climatológicos del próximo año. Solo estos dos organismos concentran el 77% de la asignación presupuestal dentro del gobierno nacional y el 56% de los recursos totales que invertirá el Estado en su conjunto.

El Indeci tendría el mayor incremento presupuestal interanual (+ S/45,3 millones), que también representa un aumento del 10% en relación con su presupuesto inicial de este año. En tanto, instituciones como el ministerio de Educación figuran entre las que experimentarán un mayor recorte (- S/29,7 millones).

Escenario subnacional

Los gobiernos regionales, que junto con los municipios tendrán nuevas autoridades desde el 2027, recibirán un financiamiento diferenciado. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima Provincias e Ica, regiones altamente vulnerables a El Niño recibirían en conjunto el 26% de lo previsto para este nivel de gobierno (S/64,6 millones).

Si bien el gobierno regional de Piura, una de las primeras zonas que recibirá el embate de las lluvias y los deslizamientos, figura en el segundo lugar del ranking con S/23,9 millones, también registra una caída del 50% respecto de los recursos recibidos a inicios de este año (S/47,8 millones).

Por su parte, Ica registra la reducción más notoria de este grupo, recibiendo, preliminarmente, S/7,2 millones al iniciar el 2027. A inicios de este año se le asignaron S/116 millones. [ver mapa].

El escenario también es diverso a nivel de gobiernos locales. Por ejemplo, los 18 distritos limeños con riesgo “alto” y “muy alto” frente a inundaciones diagnosticados por el Cenepred tendrán a su cargo un presupuesto conjunto de S/29,1 millones, un 20% más que este año. Lurigancho-Chosica, zona de alta incidencia de huaicos y con 21 quebradas activas, sería el distrito con mayor aumento presupuestal. La comuna pasaría a administrar S/6,8 millones para labores de prevención y respuesta, un poco más del triple de lo recibido este año (S/2,1 millones).

Cifras preliminares

¿Podrían aumentar los recursos asignados a manera que avanza el año? Carlos Casas, exviceministro de Economía, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, señaló a ECData que la aparente caída del presupuesto para el PP068 sería relativa, dado que siempre hay fondos disponibles a los cuales recurrir.

“Está la reserva de contingencia que siempre puede trasladar recursos para eso, reacomodos que se pueden hacer, que [el presupuesto 2027 para este rubro] esté más o menos en el mismo nivel podría sonar preocupante; pero hay muchas herramientas fiscales a las cuales podemos recurrir para obtener más recursos. Las líneas contingentes para desastres son cerca de U$2.500 millones, que son para terremotos, para el caso del fenómeno de El Niño, etcétera. Ya dependerá del Estado si la activa o no”, explica.

¿Cómo impactará la elección de nuevas autoridades en la velocidad de respuesta? Para Casas, a partir del análisis de las cifras, el gobierno central estaría prefiriendo centralizar los recursos para garantizar una respuesta mucho más rápida ante las eventualidades. “Podría ser una estrategia sana y que después tranquilamente se podría transferir esos recursos a los gobiernos locales o regionales”, anota.

Esta tendencia también se refleja en el presupuesto de actividades enfocadas solo para enfrentar El Niño. En la sustentación del proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2027, el ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno central percibiría S/2.023 millones de los S/2.489 millones (81%). La entidad más favorecida sería la Autoridad Nacional de Infraestructura, con S/1.047 millones a cargo.

Mary Mollo, especialista en Gestión de Riesgos de Desastres de ESAN, coincide en que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) puede modificarse significativamente dentro del año. “El PIA 2026 [para el PP068] que empezó en S/2.187 millones actualmente casi se ha duplicado. Veo un proceso de recentralización en el volumen del presupuesto (...). Eso también va en contra de lo que quisiéramos entender que las regiones quieren, como la atención a las provincias y regiones y distritos más alejados del país, donde la población tiene una una vulnerabilidad estructural”, expresó.

Mollo agrega que actualmente hay una observancia de parte del MEF de que los gobiernos locales no tienen la capacidad para ejecutar ante la proximidad de un fenómeno que será el más terrible después del 1950. “El país necesita más bien entender una nueva descentralización, donde no solamente haya este proceso de transferencia de funciones y de generación de la autonomía. Se tiene que replantear cómo se deben manejar las municipalidades, desarrollar un proceso de acompañamiento desde el Ejecutivo y hacer coincidir la distribución presupuestal con el mapa de vulnerabilidades que actualmente tiene el país”, dijo,