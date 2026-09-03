Por primera vez, cuatro peleadores peruanos competirán en la misma temporada de “Dana White’s Contender Series”, el programa de streaming que busca nuevos talentos para la UFC –la promotora de artes marciales mixtas más importante del mundo– y premia a los ganadores con un contrato con la compañía.

El primero en competir en la jaula será Oscar Ravello (13–3–1), un atleta de 27 años que subirá a peso mediano (83,9 kg) –una división superior a la habitual– para enfrentar al peligroso brasileño Igor Cavalcanti (12–2) el martes 15 de setiembre.

Una semana después, el martes 22, Piero Guaylupo (12–0) peleará contra el inglés Callum Connor (8–0) en un duelo de invictos. “La pelea va a ser así de explosiva igual, como las anteriores”, dijo el ‘Lobo’, de 21 años, quien ha noqueado a 11 de sus 12 rivales.

El 29 de setiembre, Ian Escuza (7–0) saldrá al octágono de “Contender Series” para medirse contra el italiano Luca Morando (9–1). Hasta ahora, Escuza, de 30 años, ha terminado a todos sus oponentes en el primer asalto.

Finalmente, el turno de Alexander Chávez en el “Contender Series” será el 6 de octubre. Con un récord perfecto de 9–0, el peruano de 25 años peleará contra el brasileño Roque Conceição (11–3).

Aunque los cuatro atletas peruanos tienen historias muy diferentes entre sí, todos comparten un objetivo: firmar el contrato con la UFC.