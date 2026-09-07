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Resumen

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Guaylupo, de 21 años, ha ganado 11 de 12 combates por nocaut o nocaut técnico. Él compite en peso ligero (70,3 kg).
Por Gino Alva Olivera

El peleador peruano de artes marciales mixtas Piero Guaylupo competirá el martes 22 de setiembre en el programa de streaming “Dana White’s Contender Series”, el cual premia a los ganadores con un contrato con la UFC.

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