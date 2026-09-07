Guaylupo, de 21 años, enfrentará al inglés Callum Connor en un combate pactado en peso ligero (70,3 kg). Ambos atletas están invictos en sus carreras profesionales: el peruano con un récord de 12–0 y su oponente con un 8–0.

“Que no sea muy confiado. Soy un cholo, me gusta fajarme. Espero nada más que se prepare bien y tenga esa misma adrenalina que yo voy a tener de sacarlo (noquearlo), porque si no, me lo voy a llevar de encuentro”, dijo Guaylupo a El Comercio.

Además, el atleta nacido en Piura, en el norte peruano, ha terminado el 50% de sus peleas en el primer asalto. En lo que va de su carrera, ha estado en la jaula durante una hora, 29 minutos y 47 segundos.

Piero Guaylupo pertenece al equipo Los Perros Sarnosos, de Héctor Iberico. “Esta es mi familia, porque yo prácticamente vivo acá. El profe es estricto con su trabajo y eso es bueno. Me ayuda mucho a avanzar y gracias a él he avanzado bastante”, agregó el ‘Lobo’.

Por otro lado, el atleta nacional contó que cuando pelea, sus amigos y familiares en Piura sacan un televisor a la calle para verlo competir en vivo. “La única que no está de acuerdo es mi mamá. Mi mamá sí sufre”, destacó.

La pelea de Piero Guaylupo en el “Dana White’s Contender Series” será transmitida en vivo el martes 22 de setiembre a través de la aplicación Paramount+.

Los otros tres peruanos que competirán en el programa de streaming de UFC son:

Oscar Ravello vs. Igor Cavalcanti: el 22 de setiembre

Ian Escuza vs. Luca Morando: el 29 de setiembre

Alexander Chávez vs. Roque Conceição: el 6 de octubre