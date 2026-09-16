El peleador peruano Ian Escuza competirá el martes 29 de setiembre en el programa de ‘streaming’ “Dana White’s Contender Series”, el cual premia a los ganadores con un contrato con la UFC, la promotora de artes marciales mixtas más importante del mundo.

Con un récord perfecto de 7–0, Escuza enfrentará al italiano Luca Borando (9–1) en un duelo en peso pluma (65,7 kg). “Quiero demostrar una vez más el nivel que tengo, la fortaleza que tengo y todo lo que puedo lograr”, dijo a El Comercio.

El peruano ha vencido a todos sus oponentes en el primer asalto y, hasta ahora, solo ha peleado solo 12 minutos y 10 segundos, menos del tiempo total de un combate oficial (15 minutos).

“Yo podría pelear 5 rounds seguidos sin ningún problema. Ahora me sigo preparando hasta incluso mejor que antes. Tampoco se sorprendan si la pelea acaba rápido, pero la verdad espero que esta pelea sea más show, más guerra”, agregó.

Escuza también señaló que le hubiese gustado comenzar antes en las artes marciales mixtas. “Tengo 30, ya tengo mi oportunidad en “Contender”, pero creo que si hubiese empezado a los 21 sería otra historia”, destacó.

El atleta nacional integra el equipo Pitbull Martial Arts Center (PMAC), del renombrado entrenador y expeleador Iván ‘Pitbull’ Iberico. Además, es compañero de Alexander Chávez, quien competirá en el “Contender Series” el martes 6 de octubre.

“Estoy en constante aprendizaje, en constante evolución. Para esta pelea he tomado decisiones y he hecho sacrificios mucho más duros que para las anteriores. Va a haber un show pero de inicio a fin, estén conectados”, concluyó.

La pelea de Ian Escuza en el “Dana White’s Contender Series” será transmitida en vivo el martes 29 de setiembre a través de la aplicación Paramount+.

Los otros tres peruanos que competirán en el programa de UFC son: