El peleador peruano Daniel ‘Sóncora’ Marcos ingresó al top 10 de la organización Professional Fighters League (PFL) tras derrotar en su debut al ruso Magomed Magomedov, integrante del equipo de Islam Makhachev, campeón de UFC, y Khabib Nurmagomedov.

Marcos, de 33 años, figura en el puesto 9 del ranking de peso gallo (61,2 kg). En tanto, Magomedov –antes en el quinto lugar de la división– cayó al séptimo lugar.

“Estoy preparado para quien venga. Sé que pronto estaré más arriba [en el ranking , sé adónde quiero llegar. Me siento tranquilo y con los pies sobre la tierra. Ya volví a entrenar y estoy trabajando”, dijo a El Comercio.

En agosto pasado, ‘Sóncora’ Marcos derrotó a su oponente ruso en el tercer asalto, después de que Makhachev tirase la toalla. Durante el combate, Magomedov sufrió una lesión en el hombro producto de los ataques del peruano.

El atleta nacional agregó que quiere pelear una vez más antes de que termine el 2026. “El mes de diciembre es una buena fecha para tener una recuperación plena. No tengo lesiones ni suspensión médica”, precisó.

Por otro lado, el peleador nacional aseguró que “estaré pronto luchando por el cinturón” de PFL. “No me importa quién esté delante ni su equipo. Mi lenguaje siempre es el mismo: ser agresivo contra quien sea y donde sea”, enfatizó.

Daniel ‘Sóncora’ Marcos tiene un récord de 19 victorias y solo una derrota. En la UFC, cosechó cinco triunfos y un revés antes de su sorpresiva e inesperada salida.

Además, es el primer peruano que firmó un contrato con la UFC después de una victoria en el programa de streaming “Dana White’s Contender Series”.