Por Gino Alva Olivera

El peleador peruano Daniel ‘Sóncora’ Marcos ingresó al top 10 de la organización Professional Fighters League (PFL) tras derrotar en su debut al ruso Magomed Magomedov, integrante del equipo de Islam Makhachev, campeón de UFC, y Khabib Nurmagomedov.

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