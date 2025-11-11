Daniel Marcos sometió a Miles Johns el pasado sábado 8 de noviembre, en la UFC Vegas 111. De esta manera, el luchador peruano se recuperó de la derrota ante Montel Jackson que le arrebató el invicto de 17-0.

Marcos tuvo una actuación esplendorosa ante ‘El Chapo’, en una pelea que lo relanza como uno de los favoritos para entrar al Top 15 de la promotora.

Asimismo, puso su mirada en su siguiente objetivo. “Quisiera pelear contra Rob Font”, afirmó.

Además, ‘Soncora’ también se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje motivador: “Cree en ti cuando nadie más lo hace”.

