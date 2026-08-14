Ignacio Buse ya conoce a su rival para su debut en el Masters 1000 de Cincinnati 2026. El tenista peruano enfrentará al australiano Adam Walton, número 98 del ranking ATP, en la segunda ronda del certamen estadounidense. El partido se deberia jugar el domingo, ya que no está programado para la joranda del sabado. Walton aseguró su clasificación tras vencer al colombiano Nicolás Mejía por 7-6 (7-5) y 6-0.

Buse llega a Cincinnati como uno de los jugadores sembrados y, por segundo Masters 1000 consecutivo, quedó exento de disputar la primera ronda. El peruano ocupa actualmente el puesto 33 del mundo y buscará recuperarse de su reciente eliminación en Montreal, donde cayó ante el británico Cameron Norrie en sets corridos.

Su rival será un jugador que conoce bien las condiciones de Cincinnati. Walton ya alcanzó la tercera ronda de este torneo en 2025, campaña en la que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar al ruso Daniil Medvedev. El australiano también tiene en las canchas rápidas una de sus principales fortalezas.

🎾 ATP MASTERS 1000 DE 🇺🇸 CINCINNATI - RONDA 2

🇦🇺 Adam Walton [98°] v. 🇵🇪 Ignacio Buse [36°]



Adam Walton será el rival de Nacho, tras vencer por 7-6 6-0 a 🇨🇴 Nicolás Mejía.



El australiano se caracteriza por ser un jugador que prioriza las superficies rápidas (no realiza gira de… https://t.co/7d2cOkHvs5 pic.twitter.com/tn3g7gX81J — DECISIVO - Tenis Perú (@DecisivoTenisPe) August 14, 2026

Para Buse, el encuentro representa una nueva oportunidad de seguir creciendo en una categoría que reúne a los mejores jugadores del circuito. Cincinnati, además, es uno de los últimos grandes torneos antes del US Open, por lo que avanzar de ronda significaría sumar confianza y ritmo competitivo antes del último Grand Slam de la temporada.

El peruano afrontará así su segundo Masters 1000 consecutivo como jugador sembrado, una condición que refleja el importante ascenso que ha tenido durante los últimos meses. Ahora tendrá al frente a Walton y buscará dar un nuevo paso en Cincinnati antes de pensar en un posible duelo de tercera ronda.