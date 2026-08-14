Ignacio Buse enfrentará al australiano Adam Walton en segunda ronda. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse enfrentará al australiano Adam Walton en segunda ronda. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Ignacio Buse ya conoce a su rival para su debut en el Masters 1000 de Cincinnati 2026. El tenista peruano enfrentará al australiano Adam Walton, número 98 del ranking ATP, en la segunda ronda del certamen estadounidense. El partido se deberia jugar el domingo, ya que no está programado para la joranda del sabado. Walton aseguró su clasificación tras vencer al colombiano Nicolás Mejía por 7-6 (7-5) y 6-0.

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