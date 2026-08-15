Horóscopo de HOY, sábado 15 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: sus habilidades generarán una oportunidad que no podrá desaprovechar. Amor: una relación del pasado será reflotada por alguien que trae novedades de ese tiempo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un buen resultado anticipará el inicio de una etapa de éxitos y beneficios. Amor: una respuesta intempestiva no será lo que espera, porque una herida no está sanada.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una idea apartada se convertirá en la clave de un éxito que le sorprenderá. Amor: expresará esos sentimientos que hacen crecer la calidez mutua en la relación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: creerá que hay cosas que no puede hacer, pero resolverá una situación difícil. Amor: dejará de lado actitudes descuidadas y la pareja comenzará a crecer.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un plan no resulta y puede no concretar nada, pero la oportunidad llegará. Amor: se acercará una persona de fuerte encanto que le impactará; posible romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ciertos cambios causarán inquietud, pero todo a su tiempo se arreglará. Amor: una persona que representa lo opuesto a su estilo de vida comenzará a atraerle.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: con creatividad, aumentará los trabajos que traen beneficios. Amor: una bella persona le causará gran admiración por su talento para contar su vida.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: renovará su capacidad para encarar desafíos y reforzar los logros. Amor: será mala idea hacer críticas en la relación porque al hacerlo, se volverán en su contra.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: ignorará habladurías de gente que envidia su talento para alcanzar el éxito. Amor: con franqueza y buen humor renovará la vida en pareja y nutrirá la intimidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: cambios drásticos le alterarán los nervios pero no perderá el rumbo. Amor: hará bien en consultar a su pareja en temas relevantes, tendrá más opciones.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto pendiente que es una traba para los demás. Amor: una propuesta le llenará de entusiasmo porque conocerá un lugar de ensueño.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se dará cuenta de que sin concentración no logará buenos resultados. Amor: si expresa con dureza gestos o palabras, su pareja se fastidia pero lo hablarán.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TÍMIDA PERO FUERTE. SU NATURALEZA ES SENSIBLE A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA.