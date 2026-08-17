Intensas lluvias obligan a suspender clases presenciales en colegios de Lima Sur. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Intensas lluvias obligan a suspender clases presenciales en colegios de Lima Sur. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso la suspensión de las clases presenciales este lunes 17 de agosto en las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Lima Sur.

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