La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso la suspensión de las clases presenciales este lunes 17 de agosto en las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Lima Sur.

La medida comprende a colegios de Villa María del Triunfo (VMT), Villa El Salvador (VES) y San Juan de Miraflores (SJM), donde las actividades educativas se desarrollarán de manera virtual. Para ello, se realizarán las coordinaciones correspondientes con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

DRELM cambia a modalidad virtual las clases en zonas afectadas por intensas lluvias. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Según informó la DRELM, la decisión responde a las consecuencias provocadas por las precipitaciones, entre ellas el colapso de sistemas de desagüe, la presencia de aniegos y las dificultades de transitabilidad registradas en diversos sectores de estos tres distritos.

La entidad señaló que la disposición tiene carácter preventivo y busca evitar que estudiantes, docentes y personal educativo se expongan a situaciones de riesgo durante sus desplazamientos hacia los centros educativos y de retorno a sus viviendas.

La DRELM informa sobre la suspensión de las clases presenciales en las instituciones educativas afectadas por las intensas lluvias. pic.twitter.com/cc0l3Z167T — Ministerio de Educación (@MineduPeru) August 17, 2026

La suspensión de las clases presenciales rige únicamente durante este lunes 17 de agosto. La DRELM indicó que continuará evaluando y monitoreando las condiciones en las zonas afectadas para determinar cualquier actualización sobre el desarrollo de las actividades educativas.

Asimismo, la autoridad educativa señaló que comunicará oportunamente cualquier modificación a través de sus canales oficiales y pidió la comprensión y colaboración de las familias, estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Suspenden clases en tres distritos de Lima Sur debido a aniegos, problemas en los sistemas de desagüe y dificultades de transitabilidad en distintos sectores. (Foto: César.grados/@photo.gec)

La DRELM reiteró que la prioridad de la medida es garantizar la seguridad de la comunidad educativa ante las consecuencias de las intensas lluvias registradas en Lima Sur.