Un joven, de nacionalidad extranjera, fue asesinado a balazos en la zona de la playa Venecia, ubicada en este distrito de Villa El Salvador. El cuerpo de la víctima fue hallado sobre el pavimento y con varios impactos de bala.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional del Perú, el joven de 22 años habría sido trasladado hasta el lugar a bordo de un vehículo y asesinado a balazos en la misma zona.

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Los vecinos que transitaban por el lugar fueron quienes hallaron el cuerpo sin vida y posteriormente reportaron a las autoridades correspondientes para iniciar con las investigaciones .

Un joven, de nacionalidad extranjera, fue asesinado a balazos en la zona de la playa Venecia, ubicada en este distrito de Villa El Salvador. ( Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

En la escena del crimen, peritos de criminalística iniciaron investigaciones en búsqueda de los elementos que serán considerados durante las diligencias para establecer cómo ocurrió el asesinato.

Un joven, de nacionalidad extranjera, fue asesinado a balazos en la zona de la playa Venecia, ubicada en este distrito de Villa El Salvador. ( Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

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Según información de RPP, el joven asesinado tenía antecedentes policiales. En enero de 2024 había sido detenido por el presunto delito de receptación, y luego fue trasladado a la comisaría de Yerbateros.

Un joven, de nacionalidad extranjera, fue asesinado a balazos en la zona de la playa Venecia, ubicada en este distrito de Villa El Salvador. ( Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

La Policía continuará con la recopilación de evidencias y otras diligencias para reconstruir los últimos momentos de la víctima y establecer quiénes estarían detrás del asesinato en playa Venecia, Villa El Salvador.