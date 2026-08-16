Un joven, de nacionalidad extranjera, fue asesinado a balazos en la zona de la playa Venecia, ubicada en este distrito de Villa El Salvador. ( Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Un joven, de nacionalidad extranjera, fue asesinado a balazos en la zona de la playa Venecia, ubicada en este distrito de Villa El Salvador. ( Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Por Redacción EC

Un joven, de nacionalidad extranjera, fue asesinado a balazos en la zona de la playa Venecia, ubicada en este distrito de Villa El Salvador. El cuerpo de la víctima fue hallado sobre el pavimento y con varios impactos de bala.

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