Una joven de 17 años fue reportada como desaparecida tras ingresar a la playa Venecia, en Villa El Salvador. Tras ello, la madre de la adolescente indicó que su hija acudió al lugar junto a otros familiares.

“Los cuatro han venido a la playa con mi cuñado y sus hijos y a las 3 ellos se iban a ir, entonces mi hija entra a enjuagarse y ahí es donde la ola la arrastra. Se resbaló su mano. No pudo sacarla, corre a buscar ayuda y no había nadie que la ayude, incluso estaba levantando la mano que la salvan y dice que no es un pelícano, no le hicieron caso y mi hija se terminó ahogando”, señaló Rosalinda Zorrilla a América Noticias.

También indicó que los efectivos de la Unidad de Salvataje de la Policía realizaron la búsqueda, pero no pudieron encontrarla. Por ello, la madre pidió a las autoridades continuar con las acciones de ubicación de la joven que estudiaba fisioterapia.

“Que sigan buscando que encuentren el cuerpo de mi hija porque han buscado un rato y luego se han ido, entonces me gustaría que sigan buscando que la encuentren, necesito encontrar a mi hija”, dijo.

