El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 012-2026, publicado este martes 22 de setiembre en el diario oficial El Peruano, que establece medidas extraordinarias y temporales para garantizar la organización, cobertura y difusión de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.
El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 012-2026, publicado este martes 22 de setiembre en el diario oficial El Peruano, que establece medidas extraordinarias y temporales para garantizar la organización, cobertura y difusión de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.
Las actividades del pontífice se desarrollarán en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, por lo que la norma contempla medidas especiales para atender las necesidades logísticas y operativas durante su permanencia en el país.
¿Qué contrataciones excepcionales se podrán realizar?
El decreto autoriza al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y al Gobierno Regional de Lambayeque a utilizar excepcionalmente un procedimiento de selección no competitivo para contratar bienes y servicios estrictamente necesarios para las actividades relacionadas con la visita papal.
Entre los servicios contemplados figuran la transmisión y difusión de las actividades, además de baños químicos. En el caso de Lambayeque, también se incluyen equipamiento, seguridad, movilización, montaje e instalación necesarios para el desarrollo de las actividades.
Lambayeque podrá realizar intervenciones temporales
El Gobierno Regional de Lambayeque también quedó autorizado para ejecutar intervenciones temporales en predios de propiedad privada que sean necesarias para la organización, seguridad, accesibilidad y atención de los asistentes.
Estas intervenciones no podrán realizarse de manera unilateral: deberán contar previamente con la autorización expresa del propietario, poseedor legítimo o de quien tenga facultades suficientes sobre el predio.
La norma establece que estas medidas tendrán vigencia, en términos generales, hasta el 16 de noviembre de 2026, fecha prevista para el cierre de la visita del papa León XIV al Perú.
VIDEO RECOMENDADO
- Papa León XIV en Perú: visita movilizará a 800 mil personas, según Promperú
- Papa León XIV: El Vaticano presenta agenda oficial de visita al Perú
- Gobierno resalta anuncio de Santa Sede sobre programa oficial del papa León XIV en Perú
- Señor de los Milagros podría encontrarse con el papa León XIV durante su misa de despedida en Lima
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.