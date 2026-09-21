A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer el programa oficial de la visita que realizará el papa León XIV al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, que incluye misas en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali. Además, reveló el logo y lema oficial de este magno evento.

De acuerdo con el programa de la visita, el Sumo Pontífice llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y será recibido en la Base Aeronaval del Callao. Luego, ese mismo día, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori. También sostendrá un encuentro con autoridades y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Para el jueves 12, según el programa, en la capital, participará de en una vigilia con jóvenes en el Estadio Monumental y encuentros con el clero en la Catedral de Lima.

Visitas y misas en Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El Santo Padre iniciará su recorrido en el norte del país el viernes 13 de noviembre con su llegada a Chiclayo. Allí oficiará una misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel, mantendrá reuniones con líderes eclesiásticos y del sector universitario, y visitará la capilla San Óscar A. Romero.

Al día siguiente, el sábado 14, las actividades continuarán en la región Lambayeque con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y una liturgia en Santa Cruz de Succhabamba. Por la tarde, el papa León XIV encabezará un encuentro de oración junto a la comunidad católica para dar cierre al Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15 de noviembre, León XIV arribará al Cusco para sostener un encuentro con la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, seguido del tradicional rezo del Ángelus frente a la Basílica Catedral.

Horas después, en Pucallpa, se reunirá con misioneros y delegaciones de pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, antes de culminar su agenda con una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre, visitará al hogar de Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Oficiará la última misa de su viaje en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de su ceremonia de despedida rumbo a Roma.