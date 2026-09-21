El papa León XIV estará en Perú en noviembre. Foto: AFP
El papa León XIV estará en Perú en noviembre. Foto: AFP
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer el programa oficial de la visita que realizará el papa León XIV al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, que incluye misas en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali. Además, reveló el logo y lema oficial de este magno evento.

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