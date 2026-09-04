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Autoridades chalacas afirman que será la estatua más alta del mundo en conmemoración al Santo Padre con nacionalidad peruana. (Foto: Andina/Municipalidad Provincial del Callao-composición)
Autoridades chalacas afirman que será la estatua más alta del mundo en conmemoración al Santo Padre con nacionalidad peruana. (Foto: Andina/Municipalidad Provincial del Callao-composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

El Perú se prepara para la llegada del Papa León XIV a nuestro país a mediados de noviembre de 2026 y el Callao no se ha quedado atrás, por lo que la comuna chalaca está construyendo una estatua de 14 metros en honor al Santo Padre que vivió en nuestro país por más de 20 años durante diversas etapas desde los mediados de la década de los 80.

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