León XIV apreciará la escultura

La estatua de León XIV se ubicará en el Parque del Niño “Gaelito”, un espacio al frente de la Costa Verde que tiene por finalidad fomentar la integración de las familias chalacas con diversas áreas verdes, sección de juegos y otros ambientes de esparcimiento social. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a lo dicho por las autoridades del Callao, la escultura será entregada a la ciudad para el 6 de noviembre, 5 días antes de la visita del Sumo Pontífice al Perú entre el 11 y 16 de dicho mes.

El Parque del Niño Gaelito será el lugar donde se levantará la estatua del papa León XIV, muy cerca al aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Andina)

El alcalde provincial del Callao, César Pérez , reveló que el Papa León XIV podrá ver de primera mano la estatua levantada en su honor: “los que profesamos la fe católica estamos contentos (...) esta imagen va a recibir a nuestro Papa cuando baje en el aeropuerto internacional Jorge Chávez que está en el Callao. Va a pasar por acá, por el inicio de la Costa Verde, va a encontrarse con su imagen monumental de casi cinco pisos, bendiciendo al Callao, bendiciendo a Lima, bendiciendo al Perú”.

Asimismo, Pérez también recordó el paso del entonces monseñor Robert Prevost en el primer puerto: “fue encargado del Obispado del Callao en la época del COVID, fue obispo de Chiclayo. Él venía manejando desde Chiclayo hasta el Callao por más de nueve horas para hacer labor social, para llevarle alimentos a los que menos tienen y más necesitan. Esa tarea silenciosa, positiva que hacía como administrador de la diócesis del Callao es algo muy lindo y por eso le rendimos culto, haciendo la imagen más alta a nivel mundial sobre su figura”.

Alcalde del Callao, César Pérez, dando por iniciada la obra al frente de la Costa Verde. (Foto: Municipalidad Provincial del Callao)

Una escultura hecha para perdurar

La escultura contará con 12 metros de estructura metálica, con acabado tipo mármol, la misma que reposará encima de un pedestal de 2 metros de puro concreto, así como espuma de poliuretano, fibra de vidrio, resina poliéster, la cual está siendo creada para soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora y resistir otras condiciones climáticas propias de la costa peruana como son los altos grados de humedad por lo que se le aplicará pintura poliuretano con protección UV.

Sus creadores son los escultores Deyvi Wong Arana (escultor de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima y miembro del taller de escultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima) y Rafael Gutiérrez Quispe (escultor y artesano formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú), ambos artistas con una amplia trayectoria.

La escultura tendrá estructura metálica, mármol y base de concreto duro capaz soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Está planeado entregarse el 6 de noviembre. (Foto: Municipalidad Provincial del Callao)

Esta obra no se encuentra en planeación, ya inició la etapa de ejecución, con los planos listos en manos de los escultores como encargados de la misma, con las dimensiones, los modelados en papel, pero también con el área ya cercada y, si uno pasa por la zona puede ver un cartel informativo, además de un panel adicional que nos muestra cómo quedará la escultura cuando sea entregada.

La escultura del Papa León XIV en el Parque del Niño “Gaelito” forma parte de una donación a manos de Caja Huancayo, la misma que fue aprobada por el Consejo de Regidores de la Municipalidad Provincial del Callao.

Planos de lo que será la estatua del papa León XIV. De acuerdo el municipio chalaco, será la más alta del mundo hecha en honor al Sumo Pontífice. (Foto: Andina)

Por su parte, el alcalde del Callao, César Pérez, expresó lo importante que será la culminación de esta obra en el marco de la visita del Sumo Pontífice a nuestro país: “será un motivo de orgullo para todos los chalacos y un nuevo espacio para encontrarnos como comunidad (...) queremos que esta escultura se convierta en un símbolo que acompañe a las familias del Callao”.

Lanzan colecta por visita del papa León XIV al Perú

Este jueves 3 de septiembre, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) lanzó la colecta nacional previo a la visita a nuestro país del papa León XIV entre los días 11 y 16 de noviembre de 2026.

En conferencia de prensa, el monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador general de la visita del Sumo Pontífice y secretario general interino de la CEP, mencionó: “con la colecta seremos protagonistas, no solo espectadores. El pequeño aporte de muchas personas será una expresión del amor al Santo Padre, creando solidaridad que sirva para quienes tienen menos recursos y no queden excluidos y sean partícipes de esta visita”.

Colecta nacional para la organización de la visita del papa León XIV al Perú en noviembre de 2026. (Foto: Conferencia Episcopal Peruana)

¿Cuál es la meta de esta colecta hasta la llegada de León XIV al Perú? De acuerdo a lo revelado en la conferencia, el monto mínimo a recaudar será de 4 millones de soles, dinero que será destinado a atender requerimientos logísticos y organizativos ligados a la visita del Santo Padre.

En ese sentido, la Conferencia Episcopal Peruana ha abierto una cuenta en soles (7397175-0-37) y en dólares (191-7397179-1-87) en el banco BCP para la feligresía y personas que deseen poner su granito de arena para que la visita de León XIV sea inolvidable para todos los peruanos.

Oración al Papa León XIV. (Foto: Conferencia Episcopal Peruana)

Video oficial por visita del papa León XIV al Perú