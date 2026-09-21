La expectativa en el norte peruano ha alcanzado un nivel histórico. El distrito de Zaña, ubicado en la región Lambayeque, se prepara para convertirse en el epicentro de un acontecimiento sin precedentes. Por primera vez en la historia de las visitas pontificias al país, un Santo Padre detendrá su recorrido en una localidad rural para reencontrarse con la comunidad que acompañó de cerca sus años de servicio pastoral.

El anuncio de la llegada del papa León XIV ha conmovido a los habitantes de este emblemático distrito, quienes recuerdan con afecto y gratitud la época en que Robert Francis Prevost ejercía su labor obispal en la diócesis de Chiclayo. Entre preparativos litúrgicos y una profunda devoción popular, Zaña aguarda la llegada del vicario de Cristo con el orgullo de saber que su nombre quedará grabado en los anales de la Iglesia Católica.

Zaña: de diócesis histórica a destino pontificio

Zaña no es una tierra ajena a la historia religiosa del Perú. Fundada en la época colonial y bendecida por el paso de figuras ilustres como Santo Toribio de Mogrovejo, la localidad suma ahora un hito contemporáneo de escala internacional. La conexión de León XIV con esta tierra se consolidó durante su periodo como obispo de Chiclayo, etapa en la que caminó por sus calles, celebró la eucaristía en sus templos y conoció de primera mano las necesidades de sus familias.

Para el padre David Farfán, párroco del templo Santo Toribio de Mogrovejo, esta visita trasciende lo protocolar. Durante su participación en un documental del Arzobispado de Lima, el sacerdote destacó la singularidad de la elección papal: “Es la primerísima vez que un Santo Padre incluye dentro de las grandes metrópolis a un pueblito”. Este gesto visibiliza a las comunidades periféricas y descentraliza la agenda habitual de los viajes papales, enfocando la atención de la fe católica en los rincones más sencillos del país.

Los recuerdos y testimonios de la comunidad zañera

El impacto de la visita se vive con especial intensidad en las calles y hogares de Zaña. Los vecinos recuerdan las misas dominicales, las visitas pastorales a los caseríos más alejados y el compromiso social desplegado por Robert Francis Prevost antes de su elección como sumo pontífice. Durante su gestión pastoral, el hoy papa León XIV impulsó diversas iniciativas de apoyo humanitario y fortalecimiento comunitario, especialmente en momentos de adversidad climática y económica en la región norteña.

Los testimonios locales coinciden en calificar su trato como cercano, sencillo y acogedor. Para muchas familias, volver a ver al obispo que caminó a su lado, ahora vistiendo el blanco pontificio, representa una bendición y un motivo de profunda gratitud. Las agrupaciones parroquiales y los fieles organizan comités de bienvenida para recibir al pontífice con cantos, testimonios y expresiones culturales propias de la identidad afroperuana y criolla de la zona.

Fechas y detalles del itinerario de León XIV en el Perú

La visita oficial del papa León XIV al Perú está programada del 11 al 16 de noviembre. Durante esta jornada de seis días, el Santo Padre cumplirá un itinerario que combinara los encuentros multitudinarios en las principales urbes del país con paradas de profundo valor afectivo y espiritual, como la programada en la Región Lambayeque.

La llegada del pontífice al distrito de Zaña se perfila como uno de los momentos más conmovedores de su viaje pastoral. Se espera que durante su estancia comparta un mensaje de esperanza y fraternidad con los comuneros, agricultores y familias que marcaron su itinerario misionero en el norte del país. La logística local se coordina entre las autoridades regionales, la Policía Nacional y la Conferencia Episcopal Peruana para garantizar la seguridad de los miles de visitantes y peregrinos que se trasladarán hacia la zona.

Un mensaje de transformación y renovación fe

Más allá del fervor inicial y la cobertura mediática, la llegada de León XIV plantea un desafío para los habitantes de Lambayeque. Como señaló el padre David Farfán, el verdadero impacto de este acontecimiento dependerá de la recepción interior que la comunidad dé a la enseñanza del pontífice. La visita no solo busca dejar un recuerdo en la memoria colectiva, sino también impulsar una renovación espiritual y social orientada a la solidaridad, la justicia y la atención a los más vulnerables.

El pueblito de Zaña, con su riqueza histórica y sus ruinas coloniales, se alista para escribir uno de sus capítulos más memorables. Con la cuenta regresiva hacia el 11 de noviembre en marcha, la expectativa crece en cada rincón del distrito, donde la fe y la memoria de un pasado compartido se unen para dar la bienvenida al papa León XIV.