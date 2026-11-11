Horóscopo de HOY, miércoles 11 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho será destacado en un entorno difícil; llega beneficio. Amor: posible mudanza o cambio inesperado podría alterar a la pareja, pero lo superan.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: superará los altibajos provocados por otra gente y los halagos llegan. Amor: más gestos que palabras serán decisivos para que la pareja crezca en calidez.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: implementará una excelente idea pero algunos colegas no la entenderán. Amor: tomará la iniciativa y la indiferencia se disipará, haciendo que la pareja brille.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: insuflará su fuerte energía y llenará de motivación a un entorno apático. Amor: la privacidad de la relación será la mejor virtud para conservar y defender.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: recibirá ideas para proyectos pero ninguna le conformará, salvo una de ellas. Amor: con actitudes e iniciativas claras, recuperará la calidez y planeará un horizonte.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: ante un trabajo exigente elegirá el camino más simple y directo. Amor: tendrá un encuentro con una persona del pasado que ha cambiado y algo comenzará.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: mejorará tareas de un proyecto intrincado y los elogios llegarán. Amor: irá a un encuentro con baja expectativa pero se sorprenderá teniendo dulces momentos.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para evitar los riesgos y recuperar ganancias. Amor: momento propicio para averiguar las causas de una discusión interminable.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: generará entusiasmo cuando comparta un nuevo proyecto. Amor: ejercerá su gran encanto y la persona que parece indiferente, se acercará.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios esperados que impulsarán los negocios. Amor: alguien insistirá en acercarse pero no logrará entrar en su corazón.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: uno de sus trabajos será bien valorado y el entorno exigente lo destacará. Amor: querrá descubrir alguna afinidad con esa persona que ve casi todos los días.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: superará las trabas creadas por otros y crea negocios o proyectos nuevos. Amor: la relación parecerá tambalear pero toma una iniciativa y la recupera.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: COHERENTE Y SEGURA EN EL TRABAJO PERO MUY ANSIOSA EN LO SENTIMENTAL.