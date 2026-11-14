Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, miles de feligreses se preparan para participar en la Santa Misa que se celebrará en la Base Aérea Las Palmas y marcará el final de su viaje apostólico. Mientras tanto, Robert Prevost continúa con diversas actividades antes de regresar a la capital. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO REGRESA EL PAPA LEÓN XIV A LIMA PREVIO A LA SANTA MISA EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Antes de regresar a Lima para cumplir con las últimas actividades de su viaje apostólico, el papa León XIV desarrollará una intensa agenda este sábado 14 de noviembre, que comenzará a las 8:00 a. m. con la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Posteriormente, viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará una misa a las 11:00 a. m. y ofrecerá una homilía. Luego, regresará a Chiclayo a las 2:00 p. m. para continuar con su agenda. Finalmente, a las 5:30 p. m., participará en un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, actividad que formará parte de la clausura del Año Jubilar dedicado al santo.

#Chiclayo #Pimentel #Lambayeque ♬ sonido original - Agencia Andina @agenciaandina 🙏❤️ ¡La fe y la emoción se hacen sentir en Chiclayo! El papa León XIV ya llegó a las Pampas de Pimentel, donde miles de fieles lo reciben con aplausos, alegría y muestras de cariño, antes de presidir la Santa Misa. Un encuentro lleno de emoción que marca un momento especial para la Ciudad de la Amistad. 🇵🇪 #PapaLeónXIV

En tanto, para el domingo 15 de noviembre, el papa cumplirá su última jornada de actividades en el interior del país, con visitas a Cusco y Pucallpa. En la primera ciudad, se reunirá con los fieles en Saqsaywaman y dirigirá el rezo del Ángelus en la Basílica Catedral. Luego, viajará a la selva, donde sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Por último, partirá hacia Lima a las 7:05 p. m. y llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 8:20 p. m. El lunes 16, Prevost presidirá la Santa Misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas desde las 10:30 a. m., conforme comparte Infobae.

¿QUIÉN ES LA AHIJADA PERUANA DEL PAPA LEÓN XIV?

Se trata de Mildred Camacho Dioses, natural de Chulucanas, Piura, quien tiene el privilegio de ser la ahijada de bautizo del papa León XIV. Su historia está vinculada a la amistad que el pontífice entabló con la familia Camacho durante su labor pastoral en Chulucanas, entre 1984 y 1986, cuando se desempeñó como vicario parroquial. En ese periodo, conoció a Héctor Camacho, con quien mantuvo una amistad que perduró hasta 1995, año en que volvieron a encontrarse en la ciudad de Trujillo.

Sin embargo, un año después, Héctor invitó al entonces padre Robert, quien años más tarde se convertiría en papa, a ser el padrino de bautizo de su hija, que aún estaba por nacer. Incluso, fue el propio Prevost quien sugirió el nombre de la niña: Mildred, en homenaje a su madre, fallecida en 1990. Tiempo después, el actual pontífice se convirtió en su padrino de bautizo junto a su tía Gioconda Cabrejo, en una ceremonia realizada en la parroquia San José Obrero de Chulucanas, conforme comparte La República.