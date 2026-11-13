Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Diversas instituciones y organizaciones de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa se preparan para recibir al santo padre, en lo que representa el regreso de Robert Prevost a su “segunda patria”. En ese sentido, tras su visita al país, han salido a la luz diversas historias y anécdotas de cuando era conocido como el joven “padre Robert”. Una de ellas es la de Mildred Camacho, quien tiene el privilegio de ser la ahijada de bautizo del actual sumo pontífice. Este vínculo con el papa ha despertado el interés de medios de comunicación nacionales e internacionales, que se han interesado por conocer más sobre esta singular historia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉN ES LA AHIJADA PERUANA DEL PAPA LEÓN XIV?

Se trata de Mildred Camacho Dioses, natural de Chulucanas, Piura, quien tiene el privilegio de ser la ahijada de bautizo del papa León XIV. Su historia está vinculada a la amistad que el pontífice entabló con la familia Camacho durante su labor pastoral en Chulucanas, entre 1984 y 1986, cuando se desempeñó como vicario parroquial. En ese periodo, conoció a Héctor Camacho, con quien mantuvo una amistad que perduró hasta 1995, año en que volvieron a encontrarse en la ciudad de Trujillo.

Sin embargo, un año después, Héctor invitó al entonces padre Robert, quien años más tarde se convertiría en papa, a ser el padrino de bautizo de su hija, que aún estaba por nacer. Incluso, fue el propio Prevost quien sugirió el nombre de la niña: Mildred, en homenaje a su madre, fallecida en 1990. Tiempo después, el actual pontífice se convirtió en su padrino de bautizo junto a su tía Gioconda Cabrejo, en una ceremonia realizada en la parroquia San José Obrero de Chulucanas, conforme comparte La República.

¿QUÉ SE DEBE PRESENTAR AL INGRESO PARA LA SANTA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Durante su visita al Perú, el papa León XIV presidirá la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Según informó el Arzobispado de Lima, los asistentes deberán contar con una entrada gratuita, nominativa e intransferible, emitida a través de Ticketmaster. Asimismo, anunció que el recinto recibirá a los fieles desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad. Así, para ingresar, deberán presentar obligatoriamente el documento de identidad registrado durante la inscripción y la entrada, ya sea en formato físico o digital.