Por Redacción EC

Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Diversas instituciones y organizaciones de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa se preparan para recibir al santo padre, en lo que representa el regreso de Robert Prevost a su “segunda patria”. En ese sentido, tras su visita al país, han salido a la luz diversas historias y anécdotas de cuando era conocido como el joven “padre Robert”. Una de ellas es la de Mildred Camacho, quien tiene el privilegio de ser la ahijada de bautizo del actual sumo pontífice. Este vínculo con el papa ha despertado el interés de medios de comunicación nacionales e internacionales, que se han interesado por conocer más sobre esta singular historia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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