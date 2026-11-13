A casi dos décadas del estreno de la primera película, ‘Crepúsculo’ se prepara para conquistar al público nuevamente con una producción animada que llegará a Netflix. La historia creada por Stephenie Meyer tendrá una nueva adaptación que buscará recuperar el interés de los seguidores de la franquicia y acercar sus personajes a otra generación. Aunque faltan integrantes del elenco por anunciar, la producción ya habría definido quiénes prestarán sus voces a Edward Cullen y Bella Swan, los dos personajes centrales del romance que cautivó a millones de jóvenes. La propuesta también contará con la participación de la escritora y tendrá dos temporadas encargadas desde su desarrollo inicial. Conoce quiénes serán los nuevos protagonistas, qué se sabe de esta adaptación y qué ocurrió con los actores que dieron vida a estos personajes en el cine.

¿QUIÉNES SERÁN LOS NUEVOS ACTORES QUE DARÁN VOZ A EDWARD Y BELLA?

Julian Grey, de 20 años, será el encargado de interpretar a Edward Cullen, personaje que Robert Pattinson representó durante las cinco películas de la franquicia. El joven actor también participó en la serie ‘Fear The Walking Dead’.

Por su parte, Sadie Stanley, de 24 años, prestará su voz a Bella Swan, papel que anteriormente interpretó Kristen Stewart. La actriz es conocida por sus trabajos en ‘Cruel Summer’ y ‘Karate Kid: Legends’.

Aunque ambos protagonistas ya fueron seleccionados, todavía quedan otros integrantes del reparto por anunciar, según informa MeriStation.

¿QUÉ PARTICIPACIÓN TENDRÁ STEPHENIE MEYER EN LA NUEVA SERIE?

La autora de los libros originales estará vinculada al proyecto como productora ejecutiva. Su participación será cercana, pues trabajará junto a su equipo y los responsables de la producción durante el desarrollo de la serie.

Kevin Beggs, jefe de televisión de Lionsgate, explicó que el entusiasmo de Meyer por la animación influyó en la decisión de realizar esta adaptación. También adelantó que la historia tendrá un enfoque distinto al de las películas.

“Esta aborda la historia desde el punto de vista de la familia Cullen, volviéndola a contar desde una perspectiva distinta”, manifestó el ejecutivo.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TENDRÁ LA PRODUCCIÓN DE NETFLIX?

La plataforma ha solicitado el desarrollo de dos temporadas de animación para adultos desde el inicio del proyecto. Esta decisión refleja la confianza de Netflix en la propuesta, sin esperar primero los resultados de una entrega inicial para decidir su continuidad.

Beggs también confirmó que Meyer y su equipo estarán directamente involucrados en el proceso creativo, trabajando de manera coordinada con Netflix y Lionsgate.

¿QUÉ FUE DE LOS ACTORES ORIGINALES DE ‘CREPÚSCULO’?

Robert Pattinson y Kristen Stewart lograron construir trayectorias alejadas de sus personajes juveniles. Él participó en grandes producciones como ‘The Batman’ y ‘La Odisea’, mientras que ella apostó por películas como ‘Love Lies Bleeding’ y ‘The Wrong Girls’. Anna Kendrick, Dakota Fanning y Michael Sheen también mantuvieron una presencia constante en el cine y la televisión.

Por otro lado, Taylor Lautner tuvo menos oportunidades en la pantalla después del final de la franquicia. Posteriormente, ganó mayor presencia en redes sociales y comenzó un podcast junto a su esposa, quien curiosamente comparte su mismo nombre.

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