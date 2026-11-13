¿Quiénes serán el nuevo Edward y Bella? Netflix ya tendría a los protagonistas de ‘Crepúsculo’ | Foto: Summit Entertainment
¿Quiénes serán el nuevo Edward y Bella? Netflix ya tendría a los protagonistas de ‘Crepúsculo’ | Foto: Summit Entertainment
Por Redacción EC

A casi dos décadas del estreno de la primera película, ‘Crepúsculo’ se prepara para conquistar al público nuevamente con una producción animada que llegará a Netflix. La historia creada por Stephenie Meyer tendrá una nueva adaptación que buscará recuperar el interés de los seguidores de la franquicia y acercar sus personajes a otra generación. Aunque faltan integrantes del elenco por anunciar, la producción ya habría definido quiénes prestarán sus voces a Edward Cullen y Bella Swan, los dos personajes centrales del romance que cautivó a millones de jóvenes. La propuesta también contará con la participación de la escritora y tendrá dos temporadas encargadas desde su desarrollo inicial. Conoce quiénes serán los nuevos protagonistas, qué se sabe de esta adaptación y qué ocurrió con los actores que dieron vida a estos personajes en el cine.

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