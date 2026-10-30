¿Qué ver en Netflix? La serie sobre el robo del siglo que está dando la vuelta al mundo | Foto: Netflix
¿Qué ver en Netflix? La serie sobre el robo del siglo que está dando la vuelta al mundo | Foto: Netflix
Por Redacción EC

Los amantes de las historias de suspenso, misterio y robos sorprendentes tienen un nuevo motivo para entrar a Netflix. Una exitosa producción francesa regresó con su cuarta temporada después de tres años de ausencia y, en apenas unos días, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma en decenas de países. Su propuesta, marcada por engaños, disfraces, planes ingeniosos y atracos difíciles de imaginar, ha vuelto a despertar el interés de millones de espectadores que esperaban conocer las nuevas aventuras de su protagonista. Además, su rápido ascenso en los rankings internacionales demuestra que la historia todavía tiene mucho que ofrecer. Conoce de qué serie se trata, cuál es la trama que presenta esta nueva entrega y qué cifras ha conseguido desde su reciente estreno.

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