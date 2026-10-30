Los amantes de las historias de suspenso, misterio y robos sorprendentes tienen un nuevo motivo para entrar a Netflix. Una exitosa producción francesa regresó con su cuarta temporada después de tres años de ausencia y, en apenas unos días, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma en decenas de países. Su propuesta, marcada por engaños, disfraces, planes ingeniosos y atracos difíciles de imaginar, ha vuelto a despertar el interés de millones de espectadores que esperaban conocer las nuevas aventuras de su protagonista. Además, su rápido ascenso en los rankings internacionales demuestra que la historia todavía tiene mucho que ofrecer. Conoce de qué serie se trata, cuál es la trama que presenta esta nueva entrega y qué cifras ha conseguido desde su reciente estreno.

¿CUÁL ES LA SERIE DE NETFLIX QUE ESTÁ CONQUISTANDO AL PÚBLICO CON SUS ROBOS?

Se trata de ‘Lupin’, la serie francesa protagonizada por Omar Sy, quien interpreta a Assane Diop, un hombre que utiliza las novelas de Arsène Lupin, el famoso ladrón creado por Maurice Leblanc, como inspiración para realizar sus propios robos. Su capacidad para engañar a sus adversarios y elaborar estrategias inesperadas le permite conseguir importantes botines sin recurrir a la violencia.

Sus primeras tres temporadas acumularon más de 217 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la tercera serie de habla no inglesa más vista de Netflix, después de ‘El juego del calamar’ y ‘La casa de papel’.

La primera temporada fue la más exitosa, con 100 millones de reproducciones. Posteriormente, la segunda alcanzó los 68 millones y la tercera se aproximó a los 50 millones de visualizaciones, según recoge la plataforma MeriStation.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA TEMPORADA?

En esta cuarta entrega, Assane Diop tiene un objetivo personal: cumplir con su condena y comenzar una nueva vida junto a su familia en Senegal. Sin embargo, sus planes cambian cuando aparece un misterioso imitador que realiza grandes robos en museos utilizando su identidad. Como consecuencia, el protagonista termina involucrado en delitos que no cometió y debe encontrar la manera de demostrar su inocencia.

La historia también mantiene el trasfondo que ha acompañado al personaje desde el comienzo. Assane busca vengar la muerte de su padre, quien perdió la vida después de ser acusado injustamente por una familia adinerada de París. Por ello, sus atracos no responden únicamente a conseguir dinero, sino también a enfrentarse a quienes destruyeron a su familia.

¿QUÉ HACE QUE LA CUARTA TEMPORADA DE ‘LUPIN’ SEA UN ÉXITO EN NETFLIX?

La cuarta entrega llegó a Netflix el 23 de octubre de 2026, luego de tres años sin nuevos episodios. Esta vez, la plataforma publicó los ocho capítulos al mismo tiempo, permitiendo que los seguidores puedan disfrutar de toda la historia.

Su recepción fue inmediata. Según FlixPatrol, la producción alcanzó el primer puesto en 55 países durante los cuatro días posteriores a su lanzamiento. En cuanto a las valoraciones, esta temporada registra un 100 % de aprobación en Rotten Tomatoes y una puntuación de 7,5 sobre 10 en IMDb.

Una de las reseñas destaca que la narrativa, las interpretaciones y la producción conservan el nivel de las temporadas anteriores, aunque las escenas de acción muestran una mejora.

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