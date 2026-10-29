Además de un diseño de personajes distinto al que conocimos en su primera temporada, “Cyberpunk: Edgerunners 2″ llegó al catálogo de la plataforma Netflix con una banda sonora firmada por un artista que los fans de los animes clásicos reconocerán de inmediato. Y es que ese nombre conecta a la producción con otro título muy querido en el mundo de la animación japonesa: “Trigun”. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí te cuento todo sobre el vínculo que existe entre ambos shows televisivos.

¿QUÉ UNE A “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2” CON “TRIGUN”?

Resulta que el puente se llama Tsuneo Imahori, el compositor de “Trigun”, quien también creó la música original de “Cyberpunk: Edgerunners 2”.

Lo cierto es que, según el panel de Studio TRIGGER en el Anime Expo 2026, recogido en X por el portal Anime Updates, el director Kai Ikarashi lo eligió para capturar la vibra de finales de la década de los 90’s.

¿QUÉ CAMBIA EN EL DISEÑO Y EL ARTE DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Según ese mismo panel, el diseño de personajes y la dirección de arte de “Cyberpunk: Edgerunners 2” se alejan a propósito de la primera temporada.

Y es que buscan la estética del anime de los 90 para transmitir una sensación más fuerte de lucha en los protagonistas.

En ese sentido, Ikarashi diseñó a Talia Yang con un look de fines de esa década. Así, el presidente del estudio, Masahiko Otsuka, le dio libertad total, y ambos terminaron con un diseño felino con una trenza que imita una cola de gato.

¿DE QUÉ TRATA “TRIGUN”?

“Trigun” es un anime de 1998, dirigido por Satoshi Nishimura para el estudio Madhouse.

Este narra la historia de Vash la Estampida, un pistolero legendario con una recompensa de 60 mil millones de dobles dólares sobre su cabeza, mientras dos agentes de una aseguradora intentan descubrir su pasado.

Cabe resaltar que la serie original está disponible por suscripción en Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Trigun" es una icónica franquicia de manga y anime creada por Yasuhiro Nightow (Foto: Madhouse)

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

Weak , un exnetrunner de la facción de los Aldecaldos.

, un exnetrunner de la facción de los Aldecaldos. D , un netrunner de la Nación Serpiente que busca venganza.

, un netrunner de la Nación Serpiente que busca venganza. Roman Carax , un cinéfilo que documenta la brutalidad de Night City.

, un cinéfilo que documenta la brutalidad de Night City. Talia, una joven marcada por la vida corporativa y la violencia de Maelstrom.

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