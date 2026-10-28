Gracias a su segunda temporada, el anime “Cyberpunk: Edgerunners” volvió a llenar de neón, balas y corazones rotos las pantallas de Netflix. Así, tras disfrutar de los 10 episodios que la componen, ha surgido una pregunta en común entre miles de espectadores: ¿esto continúa? Por eso, en las siguientes líneas, te cuento qué dijo el responsable de la serie respecto a una eventual tercera entrega de la producción y qué pistas sobre nuevos episodios del show televisivo hay en el camino. ¡Presta atención!

¿HAY TEMPORADA 3 DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS” CONFIRMADA?

La respuesta corta es NO. Y es que, hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial sobre una tercera temporada del anime.

Sin embargo, hay una declaración clave que nos permite soñar con el futuro de “Cyberpunk: Edgerunners”.

Resulta que Bartosz Sztybor, el showrunner de la serie, habló con ComicBook al respecto y dejó la puerta entreabierta con un “you never know” (“nunca se sabe”).

En ese sentido, él explicó que Night City tiene mucho por contar, y que una tercera entrega dependería de contar con una historia ideal y con un director, artista o estudio capaz de ejecutarla.

Asimismo, planteó que, si esas piezas no se alinean, el anime de Netflix podría quedarse en dos entregas.

Roman, de "Cyberpunk: Edgerunners 2", es retratado como un joven periodista y cinéfilo obsesionado con registrar con su cámara documental las duras realidades de los mercenarios que habitan en Night City (Foto: Trigger / CD Projekt RED / Netflix)

Cabe resaltar que Sztybor también aclaró que la segunda temporada nunca buscó ser una secuela clásica: en realidad, la concibió como un espejo y un diálogo con la primera, y admitió que no existía la opción de resucitar a David.

De esta manera, su idea fue mostrar las consecuencias que tenías las decisiones de los personajes protagonistas.

¿QUÉ SE PODRÍA CONTAR EN UNA TERCERA TEMPORADA DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS”?

De confirmarse la producción de “Cyberpunk: Edgerunners 3”, se abre un mundo de posibilidades.

Lo cierto es que los próximos episodios de la ficción podrían centrarse en temas que van desde el espionaje corporativo hasta la violencia que tanto caracteriza a este universo.

D es introducido en la segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners" como un letal netrunner perteneciente a la Nación Serpiente (Foto: Trigger / CD Projekt RED / Netflix)

Además, debemos considerar que las primeras entregas del show televisivo cuentan historias distintas, por lo que podríamos estar frente a un proyecto que las conecte.

Sea como sea, hasta ahora todo queda en el terreno de la especulación... a menos que Netflix nos sorprenda pronto con algún anuncio oficial.

Y a ti, ¿te entusiasma la idea de ver una nueva temporada del anime?

MIRA AQUÍ UNA ESCENA DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”

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