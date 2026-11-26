Los potenciales espectadores de “Ramayana: El nacimiento de una leyenda” (o simplemente “Ramayana: Part 1”) tienen una duda concreta antes de ir a verla: ¿deben quedarse en la función hasta que terminen los créditos? Y es que la película india de Nitesh Tiwari, la primera de una saga de dos cintas inspiradas en la epopeya clásica, ya llegó a la cartelera de varios países alrededor del mundo. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento si la producción incluye alguna escena post-créditos por la que valga la pena permanecer en la sala de cine.

Vale precisar que el largometraje narra la historia de Rama (Ranbir Kapoor), un príncipe cuyo matrimonio con Sita (Sai Pallavi) lo lleva a un exilio de catorce años junto a su hermano Lakshmana (Ravi Dubey).

Así, lo que comienza como una vida apartada de la corte, pronto se convierte en una prueba de lealtad, sacrificio y destino, cuando Ravana (Yash), el poderoso rey de Lanka, secuestra a Sita.

Entonces, para rescatarla, Rama debe reunir aliados y enfrentar una guerra que va mucho más allá de un conflicto entre reinos: es el choque entre fuerzas divinas y demoníacas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ramayana: El nacimiento de una leyenda”:

“RAMAYANA: EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es Sí . Tal como revelan portales como GQ India, hay una escena después de los créditos de la película.

Por lo tanto, si no te la quieres perder, asegúrate de permanecer en tu butaca hasta su aparición en pantalla.

¿ESTA ESCENA POST-CRÉDITOS ES CLAVE PARA LA PARTE 2 DE “RAMAYANA”?

Tal como te puedes imaginar, la primera parte de la saga “Ramayana: El nacimiento de una leyenda” sirve de preparación para la batalla final entre el ejército de Rama y las fuerzas de Ravana.

Y, en este contexto, el personaje que aparece en la escena post-créditos del filme llega como pieza clave de aquel choque.

¿QUÉ SE VE EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “RAMAYANA: EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA”?

¡Atención, SPOILERS ! Aunque su rostro permanece oculto, el protagonista de la secuencia extra de “Ramayana: El nacimiento de una leyenda” es Hanuman, interpretado por Sunny Deol.

Resulta que el personaje corre entre la flora y fauna de Kishkindha, mientras suena el Hanuman Chalisa, un himno devocional, con las voces de Sukhwinder Singh y Diljit Dosanjh.

Asimismo, la escena muestra las joyas que Sita dejó caer durante su traslado a Lanka.

Y, eventualmente, Sugriva (Suhail Nayyar) las encuentra y las entrega a Hanuman, un guiño directo a la búsqueda que será central en la siguiente película.

Cabe resaltar que el largometraje también nos ofrece un breve vistazo de Meghnad (Raghav Juyal), el hijo mayor de Ravana, conocido también como Indrajit.

"Ramayana: El nacimiento de una leyenda" es una película dirigida por Nitesh Tiwari que se desarrolla a lo largo de 165 minutos de metraje (Foto: Monster Mind Creations / Prime Focus Studios)

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