La serie de Netflix que se hizo viral por una razón inesperada: sus videos de perros y gatos | Foto: Netflix
La serie de Netflix que se hizo viral por una razón inesperada: sus videos de perros y gatos | Foto: Netflix
Por Redacción EC

Una serie animada sobre focas disponible en Netflix ha captado la atención de los usuarios en redes sociales por una razón inesperada. En diferentes videos compartidos, perros y gatos aparecen mirando el televisor mientras se reproducen sus episodios, lo que ha despertado la curiosidad de los dueños de mascotas. Las imágenes han impulsado teorías sobre los colores, sonidos y movimientos que podrían atraer a los animales. Incluso, algunas publicaciones afirman que la producción fue creada especialmente para ellos. Sin embargo, no existen pruebas suficientes para confirmar esa versión ni para asegurar que sus características provoquen una reacción particular en todas las mascotas. Conoce cuál es esta serie, por qué se volvió popular en internet y qué se sabe sobre el supuesto interés que despierta en perros y gatos.

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