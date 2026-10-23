Una serie animada sobre focas disponible en Netflix ha captado la atención de los usuarios en redes sociales por una razón inesperada. En diferentes videos compartidos, perros y gatos aparecen mirando el televisor mientras se reproducen sus episodios, lo que ha despertado la curiosidad de los dueños de mascotas. Las imágenes han impulsado teorías sobre los colores, sonidos y movimientos que podrían atraer a los animales. Incluso, algunas publicaciones afirman que la producción fue creada especialmente para ellos. Sin embargo, no existen pruebas suficientes para confirmar esa versión ni para asegurar que sus características provoquen una reacción particular en todas las mascotas. Conoce cuál es esta serie, por qué se volvió popular en internet y qué se sabe sobre el supuesto interés que despierta en perros y gatos.

¿CUÁL ES LA SERIE ANIMADA QUE HA DESPERTADO LA CURIOSIDAD EN REDES SOCIALES?

La producción se llama ‘Sealook’ y es una comedia animada surcoreana desarrollada por The Pinkfong Company y Million Volt. La historia presenta a un grupo de focas que conviven en un santuario de vida silvestre y protagonizan situaciones sencillas, como jugar, bailar, descansar o intentar realizar distintas actividades.

Una particularidad es que sus personajes se identifican mediante números, como 001 y 003, en lugar de utilizar nombres convencionales. Cada foca tiene una apariencia y personalidad propias.

La serie comenzó a publicarse en YouTube en 2022 y posteriormente llegó a Netflix. Consiguió reconocimiento internacional gracias a sus capítulos breves, su humor físico y la ausencia de diálogos extensos.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS VIDEOS DE PERROS Y GATOS MIRANDO ‘SEALOOK’?

La tendencia surgió cuando propietarios de mascotas empezaron a compartir grabaciones de sus animales mirando los episodios con aparente atención. En algunos videos, los perros y gatos siguen los desplazamientos de las focas, se acercan al televisor o parecen reaccionar ante determinados sonidos.

La difusión de estas imágenes convirtió a Sealook en un tema de conversación y llevó a que también se hablara de ella en las redes oficiales de la producción, según informa la plataforma The Happening.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PODRÍAN ATRAER A LAS MASCOTAS?

Entre los factores que se mencionan están los contrastes visuales, los movimientos constantes de los personajes y los sonidos que acompañan las escenas. La serie utiliza fondos claros y una paleta de colores sencilla, elementos que podrían facilitar que algunos animales sigan lo que ocurre en pantalla. Sin embargo, perros y gatos perciben los colores de manera diferente a los humanos, por lo que no puede afirmarse que la estética sea la causa de su atención.

Al prescindir de conversaciones humanas, la animación recurre principalmente a vocalizaciones y recursos visuales. Además, sus historias duran pocos minutos, con situaciones fáciles de seguir. Aun así, no existe evidencia suficiente para determinar qué elemento explica las reacciones registradas en internet.

¿SEALOOK FUE CREADA ESPECIALMENTE PARA PERROS Y GATOS?

Pese a su popularidad entre los dueños de mascotas, la serie no fue concebida originalmente como contenido audiovisual para animales. Sus creadores la presentan como una comedia animada dirigida al público general. Por tanto, los videos compartidos en redes muestran experiencias particulares, pero no prueban que todos los perros y gatos disfruten de sus episodios ni que la producción garantice una reacción específica.

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