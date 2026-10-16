Netflix se prepara para despedir una producción que conquistó a los seguidores de las investigaciones criminales y el suspenso psicológico. Su catálogo perderá una serie europea que, gracias a sus historias oscuras, personajes complejos y escenarios marcados por el frío, se convirtió en una opción atractiva para quienes disfrutan descubrir secretos detrás de un asesinato. La ficción cuenta con tres temporadas y presenta una trama en la que los problemas personales de una detective se entrelazan con una investigación llena de conexiones inesperadas. Si todavía no la has visto, esta puede ser la oportunidad para sumergirte en sus episodios antes de que desaparezca de la plataforma. Descubre de qué serie se trata, cuál es su historia y hasta cuándo podrás verla en Netflix.

¿CUÁL ES LA SERIE DE MISTERIO QUE ABANDONARÁ NETFLIX?

Se trata de “Karppi”, conocida internacionalmente como “Deadwind”, una serie finlandesa estrenada en 2018 por la cadena Yle. Ese mismo año llegó a Netflix, que incorporó esta ficción a su catálogo internacional. Su historia se extendió durante tres temporadas, emitidas hasta 2021, y consiguió destacar entre las propuestas policiales procedentes de los países nórdicos.

La serie pertenece al género Nordic Noir, reconocido por sus crímenes, ambientes oscuros y relatos cargados de tensión. También ha sido comparada con The Killing y The Bridge, dos producciones relacionadas con el suspenso escandinavo.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE FINLANDESA?

La protagonista es Sofia Karppi, interpretada por Pihla Viitala, una detective que intenta retomar su trabajo después de perder a su esposo. Además de afrontar el duelo, debe cuidar de sus hijos y adaptarse a los cambios de su vida familiar.

Su rutina cambia cuando le encargan investigar el asesinato de Anna Bergdahl, cuyo cuerpo aparece en una construcción de Helsinki. Para resolver el caso, trabaja con Sakari Nurmi, un detective interpretado por Lauri Tilkanen. Aunque al principio sus personalidades y métodos generan desacuerdos, ambos deberán colaborar para encontrar respuestas.

Conforme avanza la investigación, aparecen vínculos con una importante empresa constructora y salen a la luz intereses que complican el esclarecimiento del crimen.

¿QUÉ HACE A KARPPI FRENTE A OTRAS SERIES DE SUSPENSO?

Uno de sus principales atractivos es la combinación de investigación criminal y drama personal. La protagonista no solo debe seguir las pistas, sino también enfrentar sus responsabilidades familiares en una etapa especialmente difícil.

La relación entre los detectives también evoluciona durante la historia. Las diferencias iniciales dan paso a una mayor confianza, mientras las nuevas evidencias permiten descubrir conexiones que no eran evidentes al comienzo.

A esto se suman los paisajes fríos de Finlandia, la iluminación tenue y los escenarios grises, elementos que refuerzan la tensión. La trama avanza progresivamente y ofrece nuevos detalles en cada episodio, sin depender únicamente de grandes sorpresas.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE Y CUÁNDO DEJARÁ NETFLIX?

Karppi cuenta con tres temporadas y un total de 28 episodios, de aproximadamente 45 minutos cada uno. La primera entrega tiene 12 capítulos, mientras que las otras dos cuentan con ocho episodios cada una.

Según informa la plataforma Ohlalá!, la serie permanecerá en Netflix hasta el 28 de octubre. Los amantes del thriller policial tienen, por tanto, una oportunidad limitada para comenzar esta historia y recorrer sus temporadas antes de su salida del catálogo.

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