La serie de misterio que dejará Netflix y que los amantes del thriller no deberían perderse | Foto: Netflix
La serie de misterio que dejará Netflix y que los amantes del thriller no deberían perderse | Foto: Netflix
Por José Templo

Netflix se prepara para despedir una producción que conquistó a los seguidores de las investigaciones criminales y el suspenso psicológico. Su catálogo perderá una serie europea que, gracias a sus historias oscuras, personajes complejos y escenarios marcados por el frío, se convirtió en una opción atractiva para quienes disfrutan descubrir secretos detrás de un asesinato. La ficción cuenta con tres temporadas y presenta una trama en la que los problemas personales de una detective se entrelazan con una investigación llena de conexiones inesperadas. Si todavía no la has visto, esta puede ser la oportunidad para sumergirte en sus episodios antes de que desaparezca de la plataforma. Descubre de qué serie se trata, cuál es su historia y hasta cuándo podrás verla en Netflix.

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