HBO Max tiene entre sus novedades una comedia dramática que está captando miradas gracias a una historia que combina situaciones cotidianas, relaciones sentimentales y problemas familiares con humor. La producción pone en el centro a una mujer que, después de dedicar buena parte de su vida a atender las necesidades de otras personas, intenta recuperar el espacio que dejó de lado para pensar en sí misma. El paso del tiempo, las nuevas relaciones, los cambios propios de la edad y las responsabilidades familiares forman parte de una trama que busca retratar con ironía una etapa llena de contradicciones. Además, su estreno por entregas permite descubrir poco a poco cómo evoluciona esta historia. Descubre cuál es la comedia que está dando que hablar en HBO Max y cuándo podrás ver todos sus episodios.

¿QUÉ COMEDIA ESTÁ CONQUISTANDO HBO MAX?

Se trata de “Youth”, una producción creada y protagonizada por Sharon Horgan, actriz y guionista irlandesa conocida por Pulling, Catastrophe y Hermanas hasta la muerte. La historia presenta a Alex, una mujer divorciada de 50 años que intenta recuperar su vida sentimental después de un largo periodo en el que otras responsabilidades ocuparon el primer lugar.

Su situación no es sencilla. Mientras busca nuevas experiencias relacionadas con el amor y el sexo, debe hacerse cargo de sus padres enfermos y afrontar los problemas de su hijo adolescente, quien ya debería tener mayor independencia. Así, Alex queda atrapada entre distintas generaciones mientras intenta descubrir qué quiere para su propia vida.

El reparto está encabezado por Sharon Horgan y cuenta también con Rupert Friend, Aran Murphy, Sharlene Whyte y Robbie Gee, entre otros intérpretes. La dirección está a cargo de Jim O’Hanlon y Dawn Shadforth.

¿QUÉ TEMAS EXPLORA LA HISTORIA?

Según informa Fotogramas, la serie aborda el envejecimiento, la familia, las relaciones y las dificultades de volver a empezar cuando parece que el tiempo ya pasó. También incorpora situaciones relacionadas con la perimenopausia, las citas sentimentales y las diferencias que enfrentan hombres y mujeres durante esta etapa.

Uno de sus principales recursos es encontrar humor en circunstancias incómodas. Las experiencias sexuales de Alex, por ejemplo, son descritas como “gloriosamente catastróficas”. La producción plantea además una interrogante que resume parte de su conflicto: “¿Qué pasa cuando llevas años cuidando de todo el mundo y llega el momento de preguntarte qué quieres tú?”. Esa combinación entre humor y problemas reconocibles permite que la protagonista intente volver a colocarse en el centro de su propia historia.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE Y CUÁNDO SE ESTRENAN?

La primera temporada está compuesta por ocho episodios. HBO Max optó por un lanzamiento semanal, aunque puso a disposición los dos primeros capítulos desde el estreno del 21 de septiembre de 2026.

Hasta este 2 de octubre ya se encuentran disponibles los tres primeros episodios. El resto llegará de acuerdo con este calendario:

Episodio 4: 5 de octubre de 2026.

Episodio 5: 12 de octubre de 2026.

Episodio 6: 19 de octubre de 2026.

Episodio 7: 26 de octubre de 2026.

Episodio 8: 2 de noviembre de 2026.

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