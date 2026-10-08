Por Manuel Gomez

Octubre es uno de los meses más significativos para los peruanos, no solo por sus celebraciones religiosas, sino también por la conmemoración del Combate de Angamos. De hecho, cada 8 de octubre se rinde homenaje al héroe nacional Miguel Grau, conocido como el ‘Caballero de los Mares’, quien se enfrentó con coraje, honor y humanidad a la flota chilena, hasta perder la vida durante la guerra. En ese contexto, la Universidad Católica San Pablo de Arequipa (UCSP) conserva un valioso documento con información sobre el monitor Huáscar y su preparación para el combate, que permite conocer más de cerca detalles importantes de este acontecimiento histórico. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.