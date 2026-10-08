Octubre es uno de los meses más significativos para los peruanos, no solo por sus celebraciones religiosas, sino también por la conmemoración del Combate de Angamos. De hecho, cada 8 de octubre se rinde homenaje al héroe nacional Miguel Grau, conocido como el ‘Caballero de los Mares’, quien se enfrentó con coraje, honor y humanidad a la flota chilena, hasta perder la vida durante la guerra. En ese contexto, la Universidad Católica San Pablo de Arequipa (UCSP) conserva un valioso documento con información sobre el monitor Huáscar y su preparación para el combate, que permite conocer más de cerca detalles importantes de este acontecimiento histórico. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

TELEGRAMA REVELA DETALLES PREVIOS AL COMBATE DE ANGAMOS Y MIGUEL GRAU

Se trata de un telegrama fechado el 7 de octubre de 1879, perteneciente a la colección del expresidente José Luis Bustamante y Rivero, registra los preparativos de armamento del monitor Huáscar antes del Combate de Angamos. El documento, bajo custodia de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa (UCSP), forma parte de un acervo que reúne cerca de 500 folios con telegramas y otros registros históricos relacionados con Miguel Grau y el conflicto.

#Angamos147 #HistoriaDeHonor ♬ sonido original - Marina de Guerra del Perú @mgp.oficial 🇵🇪⚓ ¡147 años después, Angamos continúa siendo ejemplo de valor, deber y entrega! El 8 de octubre de 1879, el Gran Almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, y la tripulación del monitor Huáscar enfrentaron el combate cumpliendo con su deber hasta el límite de sus fuerzas. Su valor, entrega y sentido del deber trascendieron aquel día y dejaron un legado que permanece vigente en las generaciones de peruanos. ▶️ Dale play y revive los momentos que marcaron el Glorioso Combate Naval de Angamos. #205AñosMGP

Asimismo, entre los documentos históricos que conserva la UCSP, destaca uno que detalla las medidas previstas para el monitor Huáscar, entre ellas, el abastecimiento de pólvora, granadas y armamento. Como se sabe, esta pieza forma parte del Fondo Antiguo de la universidad, dedicado a preservar documentos vinculados con la Guerra del Pacífico, conforme comparte Infobae.

¿POR QUÉ EL COMBATE DE ANGAMOS SE CONMEMORA CADA 8 DE OCTUBRE?

Hace 147 años, la corbeta Unión y el Monitor Huáscar se encontraron con una flota chilena conformada por la corbeta O’Higgins, la goleta Covadonga, el Vapor Loa y el abastecedor de carbón Matías Cousiño. Se encontraban liderados por las fuertes fragatas blindadas inglesas: Cochrane y Blanco Encalada. En ese momento, los chilenos eran mayoría, por lo que enfrentarlos significaba una muerte segura. Además, contaban con lo último en tecnología proveniente de Reino Unido.

Uno de los disparos del Cochrane afectó a una de las esquinas de la torre de mando del Huáscar. Atravesó su frágil blindaje y luego estalló al lado del contraalmirante Miguel Grau, por lo que falleció al instante. Según los relatos de la época, solo quedó una pierna ensangrentada del Caballero de los Mares y que actualmente reposa en el Panteón de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro de Lima. Asimismo, murió a causa de la onda expansiva, el teniente primero Diego Ferré.