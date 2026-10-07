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Pensar a Grau más allá del mármol

“Las representaciones deben llevarnos a pensar sobre el verdadero legado del marino. No debe ser una imagen fija que se conmemora cada 8 de octubre, sino una reinterpretación que cada generación [...] realiza del peruano del milenio”.

    Cristina Vargas Pacheco
    Por

    Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura

    Sergio Ricardo Salgado Calderon
    Por

    Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Reproducciones de la Universidad de Piura
    Foto: Reproducciones de la Universidad de Piura

    Es innegable que nuestra mirada sobre Miguel Grau se centra en sus gestos heroicos y humanitarios, inmensos y ejemplarizantes. Esta nos lleva a que cada 8 de octubre los actos militares sean protagónicos. Pero la conmemoración de todo lo que significa Grau para la nación peruana no se agota en ellos, sino que se prolonga y se construye en torno a los símbolos que habitan nuestras ciudades, museos y espacios culturales. Rememoramos al héroe y a la persona en cada objeto que nos narra un pedazo de su accionar y que se convierte en un transmisor de los valores que se consideran más destacables. Entre dichos bienes, el arte nos ha legado una variedad de representaciones de Grau, mostrándonos no solo una visión institucionalizada sino, también, imprimiendo la mirada personal del artista, del espacio y de su tiempo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.