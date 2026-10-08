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Resumen

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Imagen del héroe nacional Miguel Grau Seminario, quien perdió en el tren una "cartera de cuero de Rusia" por lo que dio aviso en El Comercio. (Foto: Internet)
Imagen del héroe nacional Miguel Grau Seminario, quien perdió en el tren una "cartera de cuero de Rusia" por lo que dio aviso en El Comercio. (Foto: Internet)
Por Carlos Batalla

En febrero de 1868, Miguel Grau Seminario había asumido por primera vez el mando del histórico monitor Huáscar, la nave con la que quedaría unido para siempre a la historia naval peruana. Cuatro años después, en julio de 1872, había defendido la constitucionalidad y el orden democrático frente al golpe de Estado encabezado por los hermanos Gutiérrez, quienes se sublevaron contra el gobierno legítimo de José Balta.

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