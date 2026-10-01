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Resumen

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Desde el balcón de El Comercio, dos multitudes buscaron respuestas: en 1929, por el Perú vs. Argentina; en 1936, por la polémica de Berlín, obligando a un redactor a informar y calmar a la vez. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Desde el balcón de El Comercio, dos multitudes buscaron respuestas: en 1929, por el Perú vs. Argentina; en 1936, por la polémica de Berlín, obligando a un redactor a informar y calmar a la vez. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

Aunque hoy se habla de “atender a la audiencia”, El Comercio ya la vivía hace casi un siglo: a fines de los años 20 y comienzos de los años 30, multitudes se reunían frente al diario Decano para seguir el “minuto a minuto” de la selección peruana de fútbol, interactuando en tiempo real con los periodistas. No era magia: era el periodismo cumpliendo su función.

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