Desde hace más de seis décadas este diario reúne a las familias peruanas alrededor de la palabra. El Geniograma de El Comercio nació en 1960 y desde entonces no solo ha regalado incontables -e interminables- tardes a nuestros lectores, sino también numerosos premios.
Hoy, los Geniogramas de El Comercio tienen dos variantes que regalan más de 3 mil soles al mes. El Geniograma Semanal, que se publica todos los martes, jueves y sábados, con excepción del tercer sábado de cada mes, entrega S/400 a 4 ganadores y el Geniograma Gigante, que sale los terceros sábados de cada mes, brinda dos premios de S/800.
ELLOS SON LOS GANADORES DEL GENIOGRAMA DE JUNIO (FECHA DEL SORTEO: 26 DE JUNIO DE 2026)
GENIOGRAMA SEMANAL
- Dalva María Villegas Castañeda *****515
- Enrique Shinsaro Nekado *****093
- Maribel García Oré *****505
- Juan Susanibar Díaz *****153
GENIOGRAMA GIGANTE TEMÁTICO
- Javier Sánchez Cisneros *****054
- Rosa Mabel Huamani Pajuelo ***** 028
Recuerda que en el sorteo pueden participar todos los peruanos y extranjeros en el Perú mayores de edad con excepción de: Personas Jurídicas en general, menores de edad, así como trabajadores y sus familiares de línea directa (padres, hermanos, cónyuge e hijos) del Grupo El Comercio.
Puedes ver todos los términos y condiciones en el siguiente enlace.
LUGARES DE DEPÓSITO:
- Cercado de Lima: Jr. Lampa 645
- La Molina: Av. Flora Tristán 946
- Pueblo Libre: Jr. Paracas 530
- San Borja: Av. Aviación 2491
- Surco: Jr. Cartavio 105 – Monterrico / Prolongación Primavera 120 - piso 2 Chacarilla del Estanque [Cruce Primavera y Caminos del Inca] / Jr. Esteban Camere 136 Urb. San Roque.