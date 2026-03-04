Desde hace más de seis décadas este diario reúne a las familias peruanas alrededor de la palabra. El Geniograma de El Comercio nació en 1960 y desde entonces no solo ha regalado incontables -e interminables- tardes a nuestros lectores, sino también numerosos premios.

Hoy, los Geniogramas de El Comercio tienen dos variantes que regalan más de 3 mil soles al mes. El Geniograma Semanal, que se publica todos los martes, jueves y sábados, con excepción del tercer sábado de cada mes, entrega S/400 a 4 ganadores y el Geniograma Gigante, que sale los terceros sábados de cada mes, brinda dos premios de S/800.

ELLOS SON LOS GANADORES DEL GENIOGRAMA DE JUNIO (FECHA DEL SORTEO: 26 DE JUNIO DE 2026)

GENIOGRAMA SEMANAL

Dalva María Villegas Castañeda *****515 Enrique Shinsaro Nekado *****093 Maribel García Oré *****505 Juan Susanibar Díaz *****153

GENIOGRAMA GIGANTE TEMÁTICO

Javier Sánchez Cisneros *****054 Rosa Mabel Huamani Pajuelo ***** 028

Recuerda que en el sorteo pueden participar todos los peruanos y extranjeros en el Perú mayores de edad con excepción de: Personas Jurídicas en general, menores de edad, así como trabajadores y sus familiares de línea directa (padres, hermanos, cónyuge e hijos) del Grupo El Comercio.

Puedes ver todos los términos y condiciones en el siguiente enlace.

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