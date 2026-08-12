Horóscopo de HOY, miércoles 12 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ingresará en una nueva etapa, la buena fortuna estará de su lado y habrá logros. Amor: hallará a la persona que le enamora y comprende como nadie su mundo interior.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: responderá con todo su carácter ante una situación difícil y no pedirá ayuda. Amor: conocerá a alguien que no tiene exigencias ni pedidos insólitos. Momentos felices.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán ideas que debiera considerar porque tendrán la clave del éxito. Amor: su entorno elogiará su encanto y atraerá la atención de alguien interesante.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su aguda intuición le indicará que algo podría fallar pero lo hallará a tiempo. Amor: la relación le dará motivos para disfrutar de la calidez y pensar en un dulce futuro.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para alejarse de personas que obstaculizan su camino al éxito. Amor: momento de plenitud en la relación; un encuentro romántico encenderá la calidez.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su insistencia favorecerá a los proyectos audaces que generarán cambios. Amor: sus expectativas crecerán cuando empiece a conocer a alguien muy especial.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta audaz generará un beneficio fuera de los planes. Amor: cierta actitud indicará que aún permanece abierta alguna herida que debe cerrarse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter alejará a gente que colabora pero se calmará. Amor: un intercambio de palabras en la pareja mostrará que quedan temas pendientes.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con los datos correctos estará imbatible y el éxito será seguro. Amor: el buen humor será la clave para generar calidez y armonizar la intimidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus metas estarán claras y más cerca pero algo no funcionará. Amor: querrá tener sus propios tiempos, no se animará a pedirlo pero lo intentará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: mientras todos van tras una meta ilusoria, con los datos correctos, ganará. Amor: su fuerte encanto será observado por una persona muy atractiva y se enamora.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: querrá dejar de lado lo habitual y rutinario y lo hacerlo a su modo. Amor: llega el momento de escuchar a la persona menos imaginada y le inundará el deseo.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFORME CON SU MUNDO TRANQUILO Y APACIBLE. AMA LAS REUNIONES FAMILIARES