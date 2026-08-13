Horóscopo de HOY, jueves 13 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: algunos cambios generarán novedades que serán un éxito resonante. Amor: un viaje será la buena idea que romperá la rutina y renovará la calidez romántica.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: le acercarán ideas de escaso vuelo pero concretará un negocio o proyecto. Amor: resolverá una confusión que causa molestias en la relación; el buen humor ayudará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán discusiones por un presupuesto acotado pero alcanzará las metas. Amor: actividades en común con su pareja sanarán temas que se han vuelto ríspidos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá quejas o reclamos y situaciones complicadas serán superadas. Amor: momentos de agradable calidez y simpatía embellecerán la relación y crearán armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un colega de trayectoria aparecerá cuando necesita ayuda y todo se resolverá. Amor: mantener actitudes obstinadas podrían afectar la armonía lograda en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirá controversia con gente de mucha influencia pero los convencerá. Amor: una iniciativa audaz no será comprendida en la pareja y agregará roces.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hallará la motivación ideal para aumentar su creatividad y surgirán ideas. Amor: no será buena oportunidad para tomar decisiones apresuradas en temas sensibles.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: algunas tareas se complicarán por asuntos que no ha resuelto. Amor: la relación se beneficiará si deja afuera los chismes y los problemas del trabajo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las trabas caerán y el avance del negocio o proyecto crecerá. Amor: todo se conjugará para que la pareja recupere los momentos de amorosa calidez.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos complicados con eficacia y será destacado. Amor: un juego de seducción le preparará para un romance que será inolvidable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para conservar o proteger logros y evitar cambios apresurados. Amor: será necesario el coraje para tratar ciertos temas de la relación pero será positivo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sus ideas impactarán en el entorno y los errores comenzarán a subsanarse. Amor: la armonía dará un marco placentero a la calidez mutua; momento inolvidable.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. ANTE INDICIOS AMENAZANTES SE REFUGIA EN SU FORTALEZA Y ESPERA.