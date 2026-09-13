Horóscopo de HOY, domingo 13 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: en cierta reunión le presentarán a alguien interesante y sabrá que se avecina un romance. Salud: molesta picazón sanará. Sorpresa: confusión divertida.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: una agradable intimidad será la clave para disipar conflictos y generar actividades en común. Salud: tomará alimentos sanos. Sorpresa: creciente entusiasmo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: ciertos familiares serán causa de disputa en la pareja pero tomará iniciativas que la salvarán. Salud: tendrá fuerte vitalidad. Sorpresa: ausencia inesperada.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: el diálogo despejará las dudas que causan decepción y renovará la confianza mutua. Salud: dolor de rodilla se aliviará. Sorpresa: colega díscolo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: verá las cosas de la pareja con optimismo y renovará la calidez mutua y la armonía. Salud: mejorará su rutina deportiva. Sorpresa: rumbo equivocado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su dulce encanto será factor de seducción que fortalece una relación alicaída. Salud: caminar tendrá beneficios. Sorpresa: viaje postergado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: un encuentro le acercará a una persona con la que compartirá agradables afinidades. Salud: practicará un nuevo deporte. Sorpresa: hallazgo de talento.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: una persona despertará su deseo de conocerla, actuará bien y el romance surgirá. Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: influencia positiva.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: actividades compartidas fortalecerán la calidez mutua en la relación. Salud: su visión cansada mejorará. Sorpresa: momento de buena fortuna.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación se afirmará pero habrá gente que intentará crear confusión. Salud: comenzará a equilibrar su peso. Sorpresa: alguien será confiable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: la pareja disfrutará de momentos cálidos que estimularán la intimidad. Dulce armonía. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: un secreto se revelará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible ayudará a su pareja a comprender el modo de expresar su deseo. Salud: nuevos ejercicios le harán bien. Sorpresa: evento inusual.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SOCIABLE. LE GUSTA ESTAR ENTRE LA GENTE PERO TIENE AMIGOS PREFERIDOS.