Horóscopo de HOY, miércoles 21 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se decidirá por el proyecto menos requerido y será el que construya su éxito. Amor: trabas emocionales podrían complicar la armonía, pero se ocupa y las supera.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá la intuición para elegir a las personas que ayudarán con los trabajos. Amor: idealizará un rasgo de su pareja y eso no hará bien a la armonía lograda.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos será cuestionado por mala intención o envidia. Amor: momento para expresar esos sentimientos profundos que aumentan la calidez.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: postergará una medida y le criticarán, pero las razones serán brillantes. Amor: un nuevo romance surgirá en el horizonte pero provocará inquietud en el entorno.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su punto de vista será el opuesto en cuanto a iniciar o no un proyecto o negocio. Amor: propicio ignorar habladurías de terceros; la pareja muestra cada día mayor solidez.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirá imprevisto que causará demoras, pero todo será subsanado. Amor: un malentendido creará una situación confusa, pero las explicaciones convencerán.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para persuadir será muy requerida en esta etapa. Amor: recibirá el mensaje para concretar el encuentro más ansiado; posible romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sentirá que las reuniones con otras áreas aportan casi nada. Amor: descubrirá lo hermoso que resulta hacer alguna actividad junto a su pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: estará en medio de fuertes cambios, pero alcanzará las metas. Amor: en la pareja, le harán ver que comete errores; será inteligente aceptarlo y cambiar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia provocará cambios drásticos, pero lo arreglará. Amor: una relación del pasado causará inquietud y malentendidos en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará alguien con otro método para los trabajos, pero no incidirá. Amor: las ideas fijas o sobrentendidas serán motivo para comenzar con las discusiones.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para iniciar reparaciones o compras de equipamiento nuevo. Amor: ganará respeto en la pareja al sostener sus puntos de vista con carácter.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PULCRA Y PRECISA. SU IDEA DE LAS COSAS BIEN HECHAS LE ALEJA DE OTRAS PERSONAS