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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el 12 de octubre. (Foto: Kent Nishimura / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el 12 de octubre. (Foto: Kent Nishimura / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Gisella López Lenci

La configuración del poder en Estados Unidos está definida por un sistema de frenos y contrapesos, establecida desde que se redactó la Constitución hace casi 250 años. Un sistema antiguo, pero que sigue haciendo de Estados Unidos un país con una institucionalidad sólida, donde ninguna rama del gobierno puede funcionar sin la supervisión de las otras.

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