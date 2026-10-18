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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Aeropuerto Municipal de Dalton el 16 de octubre de 2026. (Foto de Eric Lee / GETTY IMAGES NORTH vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Aeropuerto Municipal de Dalton el 16 de octubre de 2026. (Foto de Eric Lee / GETTY IMAGES NORTH vía AFP).
/ ERIC LEE
Por Agencia EFE

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha caído a un nuevo mínimo, a dos semanas de las elecciones de medio mandato, en las que el Partido Republicano se juega el control del Congreso, según una nueva encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News.

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