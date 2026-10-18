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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su respaldo total al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las elecciones del próximo 27 de octubre. (Foto: Eric Lee / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su respaldo total al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las elecciones del próximo 27 de octubre. (Foto: Eric Lee / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este domingo su “respaldo total” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las elecciones del próximo 27 de octubre.

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