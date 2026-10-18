El flamante ministro de Defensa de Irán, Mehrdad Ajlaqi, amenazó el domingo con infligir “daños enormes” a Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente si Washington reanuda su campaña militar contra el país.

“La gente puede estar segura de que, muy probablemente, no se atreverán a atacarnos”, declaró Ajlaqi a los periodistas poco después de obtener el voto de confianza del Parlamento. “Si ellos [Estados Unidos] lo hacen, tanto ellos mismos como la región sufrirán daños enormes”.

Los legisladores iraníes habían aprobado poco antes el nombramiento de Ajlaqi como nuevo ministro de Defensa, ocho meses después de que su predecesor muriera en los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, que desencadenaron la guerra en el Oriente Medio.

El puesto estaba ocupado desde entonces, de forma interna, por un general de los Guardianes de la Revolución, Majid Ebnelreza.

Según el portal web del gobierno, Ajlaqi “fue elegido para el puesto con 237 votos a favor”, de un total de 277.

“El refuerzo del Frente de la Resistencia [grupos armados hostiles a Israel y aliados de Irán], aún más que antes, constituirá también uno de los principales ejes de mi programa”, declaró el nuevo ministro ante el Parlamento, según la agencia de prensa Tasnim.

El hombre, de 68 años, no tiene carrera militar, pero ha trabajado 42 años para el Ministerio de Defensa.

Naciones Unidas sancionó a Ajlaqi en 2007 por su supuesta implicación en actividades relacionadas con el programa balístico y nuclear de Irán.