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Resumen

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Una mujer iraní camina junto a una pancarta con la bandera nacional de Irán en una calle de Teherán, el 14 de octubre de 2026, en medio del conflicto en curso entre ese país y Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer iraní camina junto a una pancarta con la bandera nacional de Irán en una calle de Teherán, el 14 de octubre de 2026, en medio del conflicto en curso entre ese país y Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

El flamante ministro de Defensa de Irán, Mehrdad Ajlaqi, amenazó el domingo con infligir “daños enormes” a Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente si Washington reanuda su campaña militar contra el país.

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