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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Erik Rivera

A poco de cumplirse cuatro años del frustrado golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, la bancada de Juntos por el Perú busca que Pedro Castillo obtenga una amnistía. La agrupación presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea conceder este beneficio al vacado expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

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