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Resumen

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El humo se eleva sobre San Petersburgo tras un ataque aéreo contra la terminal petrolera de la ciudad el 18 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: AFP).
El humo se eleva sobre San Petersburgo tras un ataque aéreo contra la terminal petrolera de la ciudad el 18 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: AFP).
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Ucrania respondió este domingo a las últimas decisiones en favor de Rusia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzando el mayor ataque de la guerra contra la segunda ciudad del país vecino, San Petersburgo.

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