Cada año, cuando octubre llega a sus últimos días, México se transforma en un escenario lleno de flores anaranjadas, velas encendidas y altares preparados para recordar a quienes fallecieron. El Día de Muertos es una de las expresiones culturales más representativas del país, una celebración que combina costumbres ancestrales con elementos religiosos y reúne a las familias alrededor de la memoria de sus seres queridos. Su importancia trascendió las fronteras mexicanas y, en 2008, la Unesco incorporó esta festividad a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aunque las jornadas centrales son el 1 y 2 de noviembre, algunas creencias populares distribuyen la llegada simbólica de las almas a lo largo de varios días, desde el 27 de octubre. Cada fecha tiene una interpretación particular y está relacionada con distintos grupos de difuntos, una costumbre que explica por qué los preparativos y las ofrendas pueden variar de un hogar a otro.

¿Qué almas se recuerdan cada día durante el Día de Muertos?

El calendario popular de esta festividad contempla varias fechas previas al inicio de noviembre. El 27 de octubre se asocia con las mascotas fallecidas, por lo que algunas familias colocan agua y alimentos en su memoria. Al día siguiente, el 28, se recuerda a quienes perdieron la vida en accidentes o de manera repentina; ciertas versiones de la tradición también incluyen a las llamadas ánimas solas.

El 29 de octubre está dedicado, según algunas creencias, a las personas que murieron ahogadas. Para el 30, la conmemoración se extiende a las almas olvidadas o que no cuentan con familiares que las recuerden. En estos casos, algunas familias encienden velas y dejan recipientes con agua como parte de sus prácticas simbólicas.

El 31 de octubre se vincula con los niños que fallecieron sin ser bautizados o que no llegaron a nacer, de acuerdo con determinadas interpretaciones populares. Posteriormente, el 1 de noviembre se recuerda a los menores fallecidos, mientras que el 2 se dedica principalmente a los adultos difuntos. Cabe precisar que este calendario no se aplica de manera uniforme en todo México: las fechas y sus significados pueden cambiar según la comunidad y las costumbres familiares.

¿Por qué se preparan altares y qué elementos deben llevar?

Uno de los símbolos más reconocibles de esta celebración son los altares domésticos, espacios creados para rendir homenaje a los seres queridos que ya no están. Las fotografías suelen ocupar un lugar destacado, acompañadas de veladoras, flores, papel picado y otros objetos que representan la identidad de la persona recordada.

La selección de los elementos depende de las tradiciones de cada familia y, en muchos casos, de los gustos del difunto. Por ello, es habitual encontrar platillos tradicionales, bebidas, dulces y otros productos que evocan momentos compartidos. El pan de muerto y las calaveras de azúcar o chocolate también forman parte de la decoración característica de numerosos altares.

¿Cuándo se coloca la ofrenda y cuándo se retira?

En algunos hogares, los preparativos comienzan durante los últimos días de octubre para tener todo listo antes de las fechas principales. De acuerdo con determinadas costumbres, las ofrendas se instalan desde la noche del 31 de octubre y permanecen durante las jornadas de celebración, aunque el momento de colocarlas y retirarlas puede variar según la localidad.

El retiro del altar suele realizarse después del 2 de noviembre y algunas familias esperan hasta el día 3. Esta práctica no responde a una regla única para todo el país, sino a las formas particulares en que cada comunidad mantiene viva la tradición.

¿Qué representa el Día de Muertos para las familias mexicanas?

Más allá de las fechas y los objetos que se colocan en las ofrendas, esta festividad constituye una oportunidad para compartir recuerdos, transmitir historias familiares y mantener presentes a quienes fallecieron. La preparación de los altares puede convertirse en una actividad colectiva en la que participan distintas generaciones, desde los mayores que explican las costumbres hasta los más jóvenes que aprenden a conservarlas.

La celebración también refleja la diversidad cultural de México, donde las prácticas relacionadas con la muerte tienen raíces indígenas y se entrelazan con tradiciones católicas. Por ello, no existe una sola manera de conmemorar el Día de Muertos: cada región aporta sus propios rituales, sabores y expresiones artísticas. En conjunto, estas manifestaciones mantienen vigente una festividad cuyo propósito central es honrar la memoria de los difuntos y fortalecer los lazos que permanecen entre las familias.