Por Redacción EC

Con la llegada de los últimos días de octubre, miles de familias mexicanas comienzan a preparar uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos: las ofrendas dedicadas a sus seres queridos fallecidos. Estos espacios reúnen fotografías, velas, flores, alimentos y objetos que evocan la vida de quienes ya partieron, en una tradición que combina antiguas costumbres indígenas con influencias religiosas. Aunque las fechas principales de la celebración son el 1 y 2 de noviembre, algunas comunidades empiezan a instalar sus altares con anticipación y siguen calendarios populares que asignan jornadas específicas a diferentes almas. Cada elemento tiene un significado particular dentro de esta práctica, desde iluminar simbólicamente el camino de los difuntos hasta recordar sus gustos personales. Por ello, conocer qué objetos suelen incluirse en una ofrenda permite comprender mejor el valor cultural y familiar de esta emblemática celebración mexicana.

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