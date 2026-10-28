Con la llegada de los últimos días de octubre, miles de familias mexicanas comienzan a preparar uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos: las ofrendas dedicadas a sus seres queridos fallecidos. Estos espacios reúnen fotografías, velas, flores, alimentos y objetos que evocan la vida de quienes ya partieron, en una tradición que combina antiguas costumbres indígenas con influencias religiosas. Aunque las fechas principales de la celebración son el 1 y 2 de noviembre, algunas comunidades empiezan a instalar sus altares con anticipación y siguen calendarios populares que asignan jornadas específicas a diferentes almas. Cada elemento tiene un significado particular dentro de esta práctica, desde iluminar simbólicamente el camino de los difuntos hasta recordar sus gustos personales. Por ello, conocer qué objetos suelen incluirse en una ofrenda permite comprender mejor el valor cultural y familiar de esta emblemática celebración mexicana.

¿Cuándo se coloca el altar del Día de Muertos?

La preparación de las ofrendas puede comenzar durante los últimos días de octubre, aunque no existe una única fecha de instalación válida para todo México. Algunas familias siguen calendarios tradicionales que empiezan alrededor del 25 de octubre, mientras que otras organizan sus altares de acuerdo con las costumbres de su localidad.

Dentro de las creencias populares, el 1 de noviembre se dedica principalmente a recordar a los niños fallecidos, mientras que el día 2 se honra a los adultos. Estas jornadas coinciden con las celebraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, respectivamente.

Velas, agua y sal: los elementos que simbolizan el recibimiento

Las velas y veladoras ocupan un lugar destacado en los altares porque su luz representa, según la tradición, la esperanza y la orientación de las almas durante su regreso simbólico al hogar. La cantidad que se coloca puede variar dependiendo de las costumbres familiares y del número de personas a quienes se dedica la ofrenda.

El agua se incorpora para ofrecer alivio a la sed que, de acuerdo con estas creencias, podrían sentir los difuntos durante su recorrido. Por su parte, la sal se relaciona con la purificación y la conservación simbólica del espíritu. En algunos altares también se utiliza un mantel blanco, asociado con la pureza y la armonía.

Fotografías, comida y calaveras: objetos que mantienen vivo el recuerdo

Las imágenes de los seres queridos permiten identificar a quién está dedicada la ofrenda y constituyen uno de sus componentes más personales. Junto a ellas suelen colocarse los platillos, las bebidas y los dulces que disfrutaban en vida, como una manera de evocar sus preferencias y compartir simbólicamente aquello que formaba parte de su día a día.

El pan de muerto es otro de los protagonistas de esta celebración. Su forma y decoración varían según la región, y su presencia está vinculada con la tradición cultural de estas fechas. También destacan las calaveritas de azúcar o chocolate, que representan la muerte desde una perspectiva festiva y recuerdan la relación histórica de esta celebración con las antiguas culturas mesoamericanas.

En algunos altares se incluye la figura del izcuintle, un perro asociado en la mitología mexica con el tránsito de las almas hacia el Mictlán, el inframundo. Según estas creencias, este animal ayudaba a los difuntos a cruzar un río durante su recorrido. Su presencia simboliza el acompañamiento en el viaje hacia el más allá.

Flores de cempasúchil: el camino que guía a las almas

El color anaranjado y el aroma de las flores de cempasúchil se han convertido en una de las imágenes más reconocibles del Día de Muertos. Sus pétalos se utilizan para decorar los altares y formar caminos que, de acuerdo con la tradición popular, orientan a las almas hacia el lugar donde sus familiares las esperan.

En determinadas ofrendas también se emplean flores blancas, como el alhelí y la nube, especialmente cuando el homenaje está dedicado a niños fallecidos. Estas variedades se asocian con la inocencia y la pureza.

Más allá de los objetos elegidos, cada altar refleja una historia familiar y una manera particular de recordar a quienes ya no están. La combinación de flores, alimentos, fotografías y velas convierte la ofrenda en un espacio de homenaje que mantiene viva una de las tradiciones culturales más importantes de México.